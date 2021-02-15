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«У нас такого выбора я не видел»: белорус сравнил цены в минском и польском магазинах

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  • 15.02.2021, 9:12
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«У нас такого выбора я не видел»: белорус сравнил цены в минском и польском магазинах

Все цены приведены без учета временных акций.

Ровно месяц назад я со своей супругой собрал чемоданы и улетел в Польшу, пишет читатель onliner.by. Возможно, навсегда. Самый популярный вопрос, который мы получаем от друзей и родственников, — «Жить в Польше дороже или дешевле, чем в Беларуси?». И я до сих пор не могу однозначно ответить на него. Аренда жилья — значительно дороже, чем в нашей стране. «Коммуналка» тоже. Одежда и мебель вроде бы дешевле. А как обстоят дела с продуктами? Субъективно, пока мне кажется, что примерно то на то. Типичный поход в польский супермаркет опустошает мою карту примерно на 100—150 рублей по курсу. Но объективности ради я решил лоб в лоб сравнить цены в польских магазинах и в белорусских торговых точках. Для тех, кому лень читать статью, внизу есть сравнительная таблица. Все цены приведены без учета временных акций.

Эта статья не претендует на объективность исследования, и цены, приведенные в ней, не являются публичной офертой. Я просто заехал в гданьский Auchan и, пока наполнял тележку необходимыми мне продуктами, помечал в блокноте цены на те товары, которые мы с женой обычно покупаем в супермаркетах. Потом приехал домой и сравнил эти цены с белорусскими, заглянув на сайт «Е-доставки». Кто не знает, Auchan — это что-то типа нашего «Евроопта». Расположение супермаркетов сети не всегда самое удобное, зато цены, как правило, ниже, чем в других магазинах. Впрочем, я не эксперт по закупам и уверен, что в комментариях найдутся люди, которые расскажут, где в Польше покупать еду выгоднее.

Сразу отмечу, что в Польше намного шире ассортимент товаров. Понятное дело, многих марок, к которым мы привыкли в Беларуси, здесь нет, зато взамен ты получаешь бесчисленное множество других производителей. Хотя не исключаю, что это просто иллюзия из-за того, что вокруг много новых для меня брендов. Зато в гданьском супермаркете есть большой раздел для веганов — в Минске такого выбора я не видел.

Овощи и фрукты

То ли по зову души, то ли по запаху сразу отправляюсь к отделу с картошкой. На выбор покупателям предлагается аж шесть разных сортов. Наиболее дешевый стоит 0,99 злотого (0,69 рубля) за килограмм. Самый доступный картофель у «Е-доставки» на момент написания статьи продавался за 1,11 рубля за килограмм — почти вдвое дороже! Помидоры мы взяли по 8,99 злотого (6,29 рубля) за килограмм. В Минске они чуть дороже — 6,75 рубля. Может быть, на отыграемся репчатом луке? Так и есть: в Польше — 1,99 злотого (1,39 рубля), в Беларуси — 1,15 рубля. Говорят, в «Евроопте» не самая дешевая картошка и при желании в других магазинах можно найти даже дешевле 70 копеек за килограмм. Но, как я выяснил, в Auchan тоже не рекордно низкие цены на овощи в Польше.

Огурцы были на акции и продавались за 7,99 злотого за килограмм. Цена без акции — 9,99 злотого (6,99 рубля). Ровно столько же стоят они и в Минске. Бананы в Auchan были не самые красивые на вид и стоили 5,98 злотого (4,18 рубля). В Беларуси они немного дешевле — 3,99 рубля за кило.

Молочные продукты

Решили с супругой отметить месяц пребывания в Гданьске и взяли вина, а также нашего любимого сыра — «President Камамбер» с плесенью. В Польше за 170-граммовую упаковку просят 2,84 злотого (1,98 рубля). В Беларусь «President Камамбер» поставляется из России и стоит заметно дороже — 2,55 рубля за 170 г.

Моцарелла Galbani, привезенная из Италии, в Auchan стоит 4,09 злотого (2,86 рубля) за 125 г. Позже на фотографиях я увидел, что была моцарелла и дешевле. В Беларуси сыр «Моцарелла чильеджини» российского производства стоит 2,69 рубля (120 г). Литовский твердый сыр Dziugas в Польше стоит 8,98 злотого (6,28 рубля) за 180 г. В Минске точно такой же обойдется на 81 копейку дороже.

Подходим к холодильнику с молоком. Берем первое попавшееся — 3,2-процентное. Цена по акции — 2,29 злотого, без акции — 2,78 (1,94 рубля). В Минске мы обычно брали молоко «Славянские традиции» 3,2%-ной жирности за 1,79 рубля. Небольшой нюанс: в Польше молоко продается в литровой бутылке, в Беларуси — в 900-миллилитровой.

Закидываем в тележку пару бутылочек (280 г) биойогурта Activia со вкусом черники. Каждая стоит 3,28 злотого (2,29 рубля). В Минске бутылки на 20 г меньше, но и стоят они дешевле — 1,79 рубля. 150-граммовая пачка мягкого творога обошлась в 2,29 злотого (1,60 рубля). На родине за аналогичную по объему пачку творога «Минская марка» мы отдавали вдвое меньше — 0,75 рубля. Сметана 12%-ной жирности в 330-граммовой упаковке оценивается в Auchan в 2,78 злотого (1,94 рубля). Для сравнения: 12%-ная сметана «Мозырская» (400 г) в «Е-доставке» стоит 1,44 рубля.

Другие товары

Находим на стеллаже с макаронами любимые «спиральки» Barilla Fusilli. Пачка стоит 4,58 злотого (3,20 рубля). В Польшу они поставляются из Италии. В Минск похожие Barilla Fusilli привозят из России в уменьшенной упаковке (450 г против 500), и стоят они в Беларуси дороже — 3,59 рубля. А вот печеные хлебные ломтики Bruschette со вкусом сметаны и лука и к нам, и в Польшу импортируют из Болгарии в одинаковых 70-граммовых пачках. Стоимость сопоставима: 2,29 злотого (1,60 рубля) и 1,85 рубля.

Консервированная сладкая кукуруза Bonduelle польского «разлива» стоит 2,84 злотого (1,98 рубля) за 170 г. Аналогичная баночка в Минске обойдется дороже — в 2,55 рубля (производитель — Россия). Самая доступная мука в Auchan стоит 1,79 злотого (1,25 рубля) за килограмм. В Минске — примерно столько же — 1,28 рубля.

Десяток яиц обошелся нам в 4,08 злотого (2,85 рубля). Остались бы жить в Минске, заплатили бы на 65 копеек меньше. Филе сельди La Matjas (производитель — Lisner, Познань) стоит 6,08 злотого (4,25 рубля) за 220 г. В Беларуси филе сельди «Матиас» (деликатесное, оригинальное) мало того, что дешевле, (3,65 рубля), так еще и в большей пачке — 250 г.

За пачку чипсов Lay’s мы заплатили 3,69 злотого (2,58 рубля). В Минске они стоят чуточку дороже — 2,69 рубля, но зато здесь на 10 г больше, чем в Польше — 150 г против 140. А вот разница в цене на Pringles ощутима: 6,38 злотого (4,46 рубля) против 6,15 рубля. И там, и там «оригинальный» вкус и пачка в 165 г.

Накануне Дня всех влюбленных поляки выставили напоказ конфеты Rafaello. За 150 г без акций просят 10,49 злотого (7,34 рубля). В Минске аналогичная пачка стоит на 4 рубля дороже — 11,15.

«Полторашка» кваса «Лидский» в Польше оценивается в 4,99 злотого (3,49 рубля). На родине такая же бутылка стоит намного дешевле — 2,05 рубля. Любителям Nutella пора занимать очередь в визовом центре. В Польше 350 г ореховой пасты стоит 10,98 злотого (7,68 рубля), тогда как в Минске сладкоежкам приходится платить почти вдвое больше — 13,49 рубля. Концентрированный кондиционер для белья Lenor в 1,8-литровой канистре стоит в польском супермаркете 16,99 злотого (11,89 рубля), в Минске — 13,55 рубля за два литра.

На самом деле в Auchan не так уж легко найти товар, на который в настоящий момент не предлагается какая-нибудь скидка. При желании в Польше очень просто сэкономить на покупках: достаточно просто изучать красные надписи с символом «%». Кто-то говорит, что в польских магазинах более качественные продукты. Лично у меня претензий к товарам не было и в Минске. Среди заметных отличий хотел бы еще отметить намного более качественную кулинарию в польских супермаркетах и гораздо более широкий выбор морепродуктов.

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