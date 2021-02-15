«Весна близко»: как белорусы вышли на вечерние протесты 1 15.02.2021, 9:28

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191 день белорусского сопротивления.

Telegram-канал «Хартия-97%» опубликовал фото и видео акций протеста и солидарности, которые прошли в Беларуси в воскресный вечер.

Как сообщает Telegram-канал, акции прошли в Борисове, Бобруйске, Лиде и Соколе.

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