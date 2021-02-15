В городах России зажигали фонарики под лозунгом «Любовь сильнее страха» 2 15.02.2021, 9:49

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Только в Twitter было опубликовали 21,5 тысячу сообщений с хэштегом акции.

Жители разных городов России выходили вечером 14 февраля во дворы и зажигали фонарики на своих мобильных телефонах в поддержку Алексея Навального. Акция в День святого Валентина прошла под лозунгом "Любовь сильнее страха", сообщает kasparov.ru.

О флешмобах сообщал глава региональных штабов Навального Леонид Волков. Он писал: "Вы поднимете свои телефоны-фонарики — а кто-то, может, принесет и свечи — и сделаете из них, скажем, сердечко. <...> Сфоткаете сверху, из одной из квартир, и выложите его в Instagram".

В акции приняли участие жители Владивостока, Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Новосибирска, Омска, Екатеринбурга и других городов.

Как сообщила "Медуза", в твитере к 21:30 по минскому времени опубликовали 21,5 тысячу сообщений с хэштегом #любовьсильнеестраха. Акции прошли без столкновений с полицией. В Москве, Новосибирске и Казани были задержаны в общей сложности 12 человек (данные "ОВД-Инфо"), почти всех их отпустили без составления протоколов.

Под хэштегом #любовьсильнеестраха было довольно много сообщений от авторов, которые одни вышли на улицу с фонариками и не встретили единомышленников. Однако ни один из них не заявил, что жалеет об участии в акции.

Как написали "Открытые медиа", в Москве сотрудники МВД и ОМОНа вызвали на работу 14 февраля для дежурства на площадях и во дворах, весь день они просидели в своих отделах без работы. Как рассказали "Открытым медиа" несколько силовиков, вызванные участковые ожидали в участках на случай, если кого-то задержат. Омоновцы также провели весь день на базе в ожидании дальнейших указаний, но их не последовало. По данным собеседников ОМ, в 21:00 силовиков начали отпускать домой – планы властей, видимо, изменились.

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