«Кипение продолжается, но уже под крышкой, будет новый взрыв» 4 15.02.2021, 10:01

8,478

Фото: tut.by/reuters

При той политике, которую проводит власть, новые протесты неизбежны.

Ирина Грищук из Белоозерска рассказала «Салідарнасці» о горячей кампании 2020-го и о том, что сейчас происходит в ее городе.

Активистка движения «За Свабоду» Ирина Грищук — коренная жительница Белоозерска. Говорит, что по документам она третий ребенок, рожденный в рабочем поселке Березовский (первое название города), построенном для работников ГРЭС. С 1999-го и до самой пенсии отработала на станции.

В политической и общественной жизни города Ирина участвует с момента избрания президентом Александра Лукашенко. События 2020-го стали для нее неожиданностью:

— За эти годы в нашем городе ничего подобного не происходило, — говорит Грищук. — Летом 2011-го мои дети хлопали в ладоши в Минске, а в Белоозерске даже молчаливых протестов не припомню. И то, что произошло в ночь с 9 на 10 августа, стало для меня огромным открытием.

В кампанию-2020 Ирина Грищук шла после большого перерыва. Начиная с 2010-го и до весны прошлого года она была лишь сторонним наблюдателем.

— Не то чтобы я согласилась с происходящим в стране. Просто я, возможно, некрасиво так говорить – разлюбила наш народ. Он был для меня без гордости, без достоинства.

К такому разочарованию активистка из команды Юрия Губаревича пришла за годы общественной работы:

— Я узнала наших людей изнутри, и в какой-то момент опустились руки. Я поняла, что из болота не вытащишь бегемота, пока он сам этого не захочет.

По словам женщины, в небольшом городке она чувствовала себя белой вороной. Доводилось сталкиваться и с нападками: «Называли бээнэфовкой, говорили, что я продалась Америке. Бросали всякое в почтовый ящик».

— Я даже и не думала, что буду участвовать в президентской кампании. У меня пятеро внуков, которых я забираю к себе на лето на дачу. Ухаживаю за престарелой мамой. А тут еще и коронавирус, которого мы все боялись. Но позвонил Губаревич, и я поехала в Березу на праймериз. Послушала Павла Северинца и словно окунулась в прошлую жизнь.

«Не могла остаться в стороне»

В мае Ирина Грищук решила записаться в инициативную группу Виктора Бабарико. Говорит, что просто не смогла остаться в стороне, так как хорошо понимала, чем рисковали идущие против Лукашенко люди: «Это сродни камикадзе».

Ирина успокоила родных, что не будет ходить по квартирам:

— Я для себя решила, что хотя бы двадцать пять подписей соберу, да хоть бы и у соседей по даче, через забор. И это будет мой вклад. Дала объявление в фейсбуке — и понеслось.

Активистка говорит, что раньше такого не видела, при том, что ей есть с чем сравнивать. Люди сами ее находили в городе, на даче. Телефон Грищук все это время не умолкал.

— Когда сбор подписей завершился, я решила продолжить – наблюдателем.

«У меня был самый ответственный участок в городе»

Ирина убеждена, что видео, на котором ее выводит с участка наряд милиции, сыграло едва ли не решающую роль в дальнейших событиях в городе.

Грищук была наблюдателем на участке №13, который размещался в городском дворце культуры. По словам брестских правозащитников, она зафиксировала ряд нарушений.

6 августа у наблюдателей в фойе забрали стулья. Ирина пошла за стулом в комнату диджея, что находилась рядом с залом для голосования. Председатель комиссии расценил это, как повод для лишения ее аккредитации.

На следующий день Ирину с участка вывел наряд милиции. Из ДК ее увезли в Березу, но суд в тот день не состоялся.

9 августа

— В тот вечер мы не знали о том, что творилось в Минске, — вспоминает Ирина Грищук.

Вечером в Белоозерске основные события развивались у ДК и на центральной площади. По городу ездили авто с флагами и сигналили, проезжая мимо участков для голосования.

По словам Грищук, комиссия долго не могла подсчитать голоса, а независимых наблюдаталей милиция до последнего не выпускала с участка.

— Нам поставили условие, что отпустят лишь тогда, когда разойдется толпа. Или я выйду и призову всех разойтись. Люди, в свою очередь, говорили, что уйдут тогда, когда выпустят нас.

У Ирины сложилось впечатление, что местная милиция словно провоцировала конфликт. Можно было все сделать спокойно, не затягивая до полуночи. Тем более, что согласно подсчетам комиссии Светлана Тихановская на этом участке набрала 52%.

«Будет новый взрыв»

— Те люди, которые выходили в августе, они остались. Кипение продолжается, но уже под крышкой. Пару не дают выйти, — говорит жительница Белоозерска. — Людей задерживают за репосты, отлавливают админов чатов, возят на детектор лжи.

После активной фазы манифестации сменились партизанскими вылазками:

— У нас все было как и в Минске: флаги вывешивали массово, снеговиков лепили, расписывали стены.

Ирина убеждена, что если бы людям давали свободно высказываться, можно было бы избежать очередного взрыва. Но при той политике, которую проводит власть, новые протесты – раньше или позже – неизбежны.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».