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Переболевшие назвали симптомы длительного COVID-19

  • 15.02.2021, 10:38
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Переболевшие назвали симптомы длительного COVID-19
ФОТО: ISTOCK.COM

Было выявлено свыше 100 последствий COVID-19.

Люди, которые перенесли коронавирус, рассказали о необычных последствиях так называемого длительного COVID-19. Об этом сообщает телеканал Sky News, пишут «Известия».

Жительница Великобритании Сэмми Макфарланд сообщила телеканалу, как она и ее дочь-подросток перенесли коронавирус. Теперь женщина руководит группой поддержки семей детей, которые перенесли это заболевание. Она инициировала анонимный опрос, в котором участвовали более 300 переболевших. В результате было выявлено свыше 100 последствий COVID-19.

Кроме общих симптомов, таких как усталость, головные боли, дискомфорт в животе, головокружение и боли в мышцах, опрошенные заявили, что страдали от «пугающих» долгосрочных последствий: паралича, невралгии, боли в районе аппендикса, а также от припадков и повреждений печени.

Многие сообщали о тревоге, обсессивно-компульсивном расстройстве (ОКР) и резких изменениях настроения. Пациенты жаловались на онемение и покалывания во всем теле и туман в голове.

Переболевшие отмечали, что последствия этого заболевания дают о себе знать даже через год.

Длительный COVID-19 — термин, который используется для описания эффектов этой инфекции, которые могут продолжаться в течение недель или месяцев после первоначального заболевания.

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