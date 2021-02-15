Не слушайте соловьев режима 4 Дмитрий Гудков

15.02.2021, 10:45

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Дмитрий Гудков

Нет ничего прекраснее мирных митингов.

Соловьи режима пытаются убедить нас, что митинги – это что-то плохое. Неправильное. Стыдное. Изо всех сил они пытаются приравнивать их к экстремизму или даже к массовым беспорядкам. Забывая, правда, что если беспорядки массовые, то с режимом точно что-то не так.

Впрочем, есть и искренние сторонники подавления всего живого – они уверены, что улицы нужны для того, чтобы по ним, вжимаясь в стены, добирались строго на работу и обратно редкие пешеходы. Потому что здесь вам не тут, и вообще.

Давайте попробуем объяснить этим людям, что нет ничего прекраснее мирных митингов, что митинг – это здоровое состояние общества. Это свобода. Что митинг в своем городе – это отсутствие страха.

Что массовые беспорядки – это или погромы или толпа омерзительных черных «космонавтов», бьющих мирных граждан.

И даже по нынешней конституции никто не имеет права запретить людям ходить по нашим улицам. А кто хочет такое право получить – тот узурпатор.

Дмитрий Гудков, «Фейсбук»

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