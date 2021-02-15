«Обмену и возврату не подлежит»: как быть с некачественным товаром, купленным по акции 2 15.02.2021, 10:48

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Важные советы для белорусских потребителей.

«Товары, купленные по акции, обмену и возврату не подлежат» — особенно часто такие объявления встречаются во время сезонных распродаж, но и в обычные дни их хватает. Действительно ли нельзя вернуть некачественные вещи, купленные по акции? Команда tam.by постаралась разобраться в вопросе.

«Я сам обманываться рад»

Объявления о невозможности вернуть акционный товар — просто уловка, чтобы потребители в случае чего не обращались с претензиями. На деле же подобные предупреждения противоречат законодательству.

Действие закона «О защите прав потребителей» распространяется как на обычные товары, так и на те, что были куплены со скидкой, в рассрочку, по подарочному сертификату и другими возможными способами.

А если товар качественный, но не подошел?

Если вы купили две пары и на вторую получили скидку 50%, но дома обнаружили, что размер подобрали неправильный, то вернуть товар можно. Это касается бытовой и прочей техники: акционный товар сломался — несите в магазин. А вот если пылесос исправен, но не подходит по цвету к любимому ковру, то его уже вернуть нельзя.

Но стоит учитывать, что существует список качественных непродовольственных товаров, которые вернуть нельзя. Этот перечень утверждается Правительством Республики Беларусь. Сейчас в нем находятся, например, метражные товары: тесьма, кружево, линолеум. Там же паркет, плитка, бижутерия, чулочно-носочные изделия, сложная бытовая техника и многое другое.

Многие товары вернуть можно. Если они не были в употреблении и не потеряли потребительских качеств, то принести их в магазин можно в течение 14 дней.

Как быть с разницей в цене?

Допустим, вы купили сапоги на распродаже. Со скидкой они обошлись вам в 120 рублей. Но акция закончилась, и теперь они стоят 170 рублей. Если вы согласны заменить пару некачественной обуви на аналогичную, то доплачивать ничего не нужно. Совсем неважно, что теперь они стоят дороже.

Если же вдруг сапоги стали еще дешевле, а вы хотите вернуть деньги за испорченные, то продавец обязан дать вам сумму, указанную в вашем чеке.

Как быть, если взамен вам предоставляют аналогичный товар, но марка, артикул, модель чуть другие? В таком случае смотрим на цену. Например, вам готовы заменить стиральную машину на похожую, но другой модели. И эта модель стоит дороже. В таком случае вам придется доплатить разницу. Если же вам меняют товар на более дешевый, то уже продавец возвращает разницу в цене.

Главное запомните. Неважно, на каких акционных условиях вы купили товар. Если он оказался некачественным или не подошел, то вернуть его можно.

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