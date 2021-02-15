По десять покушений в год: журналист-расследователь рассказал о «конвеере» отравителей из ФСБ 3 15.02.2021, 10:59

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фото: empics/d. mirzoeff

Христо Грозев из Bellingcat рассказал об «индустрии убийств» российских спецслужб.

Спецподразделение отравителей из Федеральной службы безопасности РФ «работает в индустриальном режиме». Об этом заявил руководитель отдела расследований международного OSINT-сообщества — болгарский журналист Bellingcat Христо Грозев в эфире радио «Эхо Москвы».

«Они работают не в каком-то точечном режиме. Они работают на индустриальном режиме. У них есть списки, они ведутся там в какой-то номенклатуре… Наша оценка о том, за каким количеством людей они следят и готовят что-то, — это примерно 10 разных человек в год. Если не это, то я не знаю, что можно назвать индустрией убийств», — сказал Грозев.

По словам Христо Грозева, расследователи общались с бывшими российскими силовиками, которые работали на руководящих должностях, но сейчас живут в Европе.

«Они сказали: абсолютно невозможно, чтобы НИИ-2 получило доступ к химическим веществам, до таких ядов ключевых, причем запрещенных, без подписей второй инстанции. В этом случае — это ФСО. Это чисто из внутренней безопасности самого господина президента — нельзя, чтобы ФСБ сами работали с такими химическими веществами», — заявил журналист.

Напомним, Bellingcat утверждает, что упомянутое спецподразделение совершало покушения на таких российских оппозиционных деятелей: Алексей Навальный, Владимир Кара-Мурза, Тимур Куашев, Руслан Магомедрагимов, Никита Исаев.

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