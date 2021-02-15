Ученые нашли удивительный артефакт, доказывающий существование библейского царя Давида 2 15.02.2021, 11:10

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Артефакт обнаружили в северной части Израиля.

В северной части Израиля, недалеко от границы с Ливаном, археологи обнаружили древнюю арамейскую надпись, которая подтверждает историческую достоверность Библии и доказывает, что упоминаемый в ней царь Давид действительно существовал. Об этом пишет «Апостроф» со ссылкой на Express.

Согласно Библии, молодой Давид убил филистимлянского гиганта Голиафа, после чего был помазан на царство объединенных королевств Иудеи и Израиля. Он основал Дом Давида, потомком которого, согласно Евангелию, был Иисус Христос. Давид жил между 1010 и 970 годами до нашей эры.

По словам Тома Мейера, профессора библейских исследований в Библейском колледже и аспирантуре Шаста в Калифорнии, США, в 1993 году археологи обнаружили в древнем городе Дан или Тел-Дан важные доказательства - каменную плиту с надписью возрастом почти 3000 лет, в которой упоминается легендарный Дом Давида.

Он отметил, что до 1993–1994 годов не существовало ни единого археологического свидетельства за пределами Библии, где упоминалось бы имя одной из центральных фигур Ветхого Завета - царя Давида. В Библии же он упоминается более 1000 раз и является автором 73 псалмов.

"Это отсутствие доказательств заставило многих заявить, что царя Давида никогда не существовало и что он был плодом воображения еврейской общины, пережившей изгнание, которая, вернувшись в Иерусалим из вавилонского плена в V веке до нашей эры, изобрела царя Давида в качестве национального героя, вокруг которого молодая нация могла сплотиться, восстанавливая свою страну", - сказал Мейер.

Но все изменилось, когда археологи исследовали место Тель-Дана у подножия горы Хермон в долине Хуле на севере Израиля. Там были обнаружены три фрагмента арамейской надписи, которые датируются примерно 100 годами после смерти царя Давида. Это - часть памятника, воздвигнутого Азаилом, царем Дамаска, на котором он написал свою надпись о победе над Домом Давида.

По словам профессора, Азаил разрушил Израиль и превратил царство в вассальное государство. Надпись на стеле, вероятно, была сделана в память об этом достижении.

"Я убил Иорама, сына Ахава, царя Израильского, и я убил Ахазиаху, сына Иорама, царя дома Давидова", - гласит надпись.

Когда израильтяне восстановили контроль над Даном, они, вероятно, разрушили памятник Азаилу. Позже кто-то поместил часть обломков стелы в стены ворот, где они использовались вторично более 2800 лет.

Сейчас этот артефакт, свидетельствующий о существовании основателя династии, царя Давида, выставлен в Музее Израиля.

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