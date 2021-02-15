Аналитики: Из-за инфляции этой неделе Нацбанк может повысить ставку рефинансирования 1 15.02.2021, 11:18

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Заседание Нацбанка по этому вопросу может пройти уже 17 февраля.

В связи с ускорением инфляционных процессов Нацбанк Беларуси на этой неделе может повысить ставку рефинансирования, считают аналитики российского «Газпромбанка», пишет сайт naviny.by.

В обзоре «Навигатор рынков», который они подготовили, отмечается, что в январе инфляция вновь ускорилась и прибавила 0,3 процентного пункта в годовом выражении по сравнению с декабрем. В результате инфляция на 2,7 процентного пункта превысила целевой ориентир Нацбанка (не более 5%).

«Учитывая смещение баланса рисков в сторону ускорения инфляции (существенно превысила цель Нацбанка и вплотную приблизилась к уровню ставки рефинансирования в 7,75%), мы не исключаем, что белорусский центробанк рассмотрит возможность повышения ставки на ближайшем заседании 17 февраля с целью поддержки макроэкономической стабильности», — говорится в обзоре.

Заседание правления Нацбанка, на котором будет рассмотрен вопрос об изменении ставки рефинансирования, намечено на 17 февраля.

На прошлой неделе регулятор опубликовал ежемесячный обзор по инфляции, от динамики которой зависят процентные ставки в банковской системе.

Последний раз Нацбанк рассматривал вопрос о ставке рефинансирования на заседании 11 ноября. Тогда, принимая во внимание различные риски, было решено сохранить ставку рефинансирования на текущем уровне (7,75% годовых).

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