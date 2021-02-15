«Поддержка – самый сильный источник сил для тех, кто находится за решеткой» 15.02.2021, 11:35

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Евгений Афнагель

Фото: «Еврорадио»

Белоруска получила письмо от Евгения Афнагеля.

Белоруска написала в «Фейсбуке» о письме от координатора гражданской кампании «Европейская Беларусь» и политзаключенного Евгения Афнагеля:

- Получила письмо от Евгения Афнагеля от 7 февраля. Это день его рождения - ему исполнилось 42 года. Но Евгений ни слова об этом не упоминает. Видимо, он ещё не получил на тот момент моё поздравление, а отвечает на письмо от 25 января.

А 25 января я написала по грустному поводу – в этот день умер отец Евгения, Игорь Евгеньевич Афнагель. Ему было 82 года. Адвокаты ходатайствовали о том, чтобы Евгения пустили из СИЗО на похороны, но получили отказ. Евгению проводить отца в последний путь не дали.

Евгений написал мне: «Папа хоть и не дожил до лучшего времени, но был очень рад увидеть начало этого лучшего времени – все те события, которые происходили в прошлом и в этом году в Беларуси. Это было очень важно для него, он был уверен, что у нас всё получится, хоть и придётся для этого приложить большие усилия и пройти через большие трудности. Я тоже думаю, что лучшие времена уже близко. А воспоминания, действительно, как бы продлевают жизнь тех, кто от нас ушёл, пусть только в нашей памяти. Ведь не зря кто-то из известных людей сказал, что человек жив до тех пор, пока о нём помнят. А хороших воспоминаний и у меня – связанных с моим отцом – очень много…»

Евгений Игоревич Афнагель, координатор «Европейской Беларуси», один из создателей и активный участник движения «Зубр», находится в заключении с 25 сентября 2020 года за участие в акциях протеста против фальсификации выборов. Его обвиняют по ч.3 ст.293 УК РБ («финансирование массовых беспорядков») и по ч.2 ст.293 УК РБ («участие в массовых беспорядках»). По одной части статьи срок лишения свободы - максимум три года, по второй - срок от трёх до восьми лет.

Это не первый арест Евгения – он уже не однократно подвергался репрессиям. Его штрафовали, избивали, запугивали, сажали на сутки. После Плошчы-2010 Евгений вынужден был уехать из Беларуси, но затем вернулся и продолжил борьбу.

У Евгения красивый почерк и грамотный текст. Он закончил истфак педуниверситета.

Прочла в интернете рассказы о нём: «отзывчивый человек, верный друг, а ещё Женя безумно любит собак: у него целых три маламута, которые очень по нему скучают. В 2017 году перед Днём воли дома у Евгения был обыск, во время которого его собака родила шестерых щенков».

Собак я видела в интернете на фото, плюс Евгений начал в СИЗО рисовать и прислал кому-то рисунок с весёлым котом и со своими собаками. Мне Евгений написал: «А маламуты – да, они такие, они очень сильно скучают по тем, к кому привязаны. Они очень независимые, свободолюбивые собаки, но уж если привяжутся к своему хозяину, то будут очень скучать без него. У них же тоже хорошая память, говорят».

В письме Евгений пишет: «На самом деле, ваша поддержка, поддержка других людей – это самый сильный источник сил для нас, для тех, кто находится за решёткой». Поэтому пишем дальше и поддерживаем!

Афнагель Евгений Игоревич

Минск, 220030

Ул. Володарского -2, к-65,

СИЗО -1

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