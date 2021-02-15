Мошенники в Беларуси придумали еще одну схему «развода» 5 15.02.2021, 11:43

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С жильцов берут деньги за манипуляции, которые коммунальные службы делают бесплатно.

С минчан начали брать деньги за услуги по прочистке вентиляции. Это должны проводить коммунальные службы бесплатно, и они это делают. Но в последнее время в квартиры приходят сотрудники коммерческой организации, которые проверяют вентиляцию, производят манипуляции при помощи какого-то прибора и берут за это довольно крупные суммы.

Агентство «Минск-Новости» провело расследование.

Одна из последних историй, которую рассказали агентству читатели, произошла в Октябрьском районе столицы. К пенсионерке, которая была одна в квартире дочери, пришли два незнакомца. Они заявили, что являются представителями фирмы – подрядчика ЖКХ, которая занимается проверкой вентиляции. Мужчины вставили в вентиляционное отверстие прибор, подержали его там несколько минут и, переписав паспортные данные пенсионерки, предложили ей расписаться в договоре и акте выполненных работ. Пожилая женщина подписала предложенные бумаги. Позже оказалось, что это был договор, по которому она должна заплатить за чистку вентиляции 165 рублей. Причем, мужчин не смутило, что пенсионерка прописана по другому адресу и не является собственником квартиры, где в тот момент находилась.

Таких фактов в Минске немало. Внимание, никаких дополнительных платежей за проверку и чистку вентиляции жилищное хозяйство не берет, все это входит в графу «Техобслуживание» в жировке.

— За тем, чтобы система вентиляции работала исправно, следят специализированные организации на основании договоров, заключенных с заказчиками — ЖКХ районов. Раз в год они осуществляют плановое обследование, при необходимости вентшахты прочищают. Также выезжают на жалобы и устраняют неполадки — эти услуги специалисты выполняют в рамках договорных обязательств бесплатно для жильцов. Никакие сторонние организации не вправе вмешиваться в работу внутридомовых инженерных систем, и вентиляции в частности, а тем более требовать за это плату, - рассказал заместитель генерального директора МГЖКХ Вячеслав Батура.

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