Медики назвали два главных способа восстановить легкие 3 15.02.2021, 11:44

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Специалисты подчеркнули, что кашель является частью процесса очищения легких.

По словам доктора медицинских наук Аркадия Верткина, есть действенные способы восстановить легкие после курения. Но он сразу предупредил, что бесполезно искать такую таблетку, которую примешь — и она сразу поможет, пишет newsyou.info.

Процесс восстановления легочной ткани, в любом случае, будет небыстрым, отметил ученый. Во-первых, нужно много двигаться. Во-вторых, выполнять дыхательную гимнастику.

Длительные прогулки помогут восстановить работу лёгких и быстрее избавиться от скопившихся внутри токсинов. Очень полезен бег, но бегать лучше на свежем воздухе. Это мощное средство и применять его стоит с умом, посоветовавшись предварительно с врачом.

Среди специализированных видов физических упражнений особое место занимает дыхательная гимнастика. Полезна гимнастика по Стрельниковой, по Бутейко и так далее.

При отказе от сигарет, особенно если вы были заядлым курильщиком и имеете хронические заболевания, лучше пройти обследование у пульмонолога, кардиолога и сдать все требуемые анализы. Многим отказ дается с трудом, начинают «вылезать» различные болячки, так что консультация врача не только не помешает, но и поможет не свернуть с намеченного пути.

Помните, что кашель является частью процесса очищения легких и может продолжаться довольно долго, сказал Верткин.

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