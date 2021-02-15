Вопросы Путину 3 Игорь Чубайс

15.02.2021, 11:50

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Игорь Чубайс

Что теперь будет говорить руководитель российской делегации на переговорах в Минске?

Владимир Путин: Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что.

Игорь Чубайс: Раз не бросите, значит, вы его взяли и он ваш? Это важная новость! Что теперь будет говорить руководитель российской делегации на переговорах в Минске?

Раз не бросите, значит, нам придется ждать нового снижения уровня жизни, новой изоляции и санкций против страны, новых политических репрессий?

Сколько еще русских и украинцев должно погибнуть?

А после вашего ухода — извинения, как за Венгрию — 56, как за Чехословакию — 68?

Я не согласен! Я — против!

Игорь Чубайс, «Эхо Москвы»

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