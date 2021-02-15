Вопросы Путину

Вопросы Путину3
- Игорь Чубайс
- 15.02.2021, 11:50
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Что теперь будет говорить руководитель российской делегации на переговорах в Минске?
Владимир Путин: Донбасс мы не бросим, несмотря ни на что.
Игорь Чубайс: Раз не бросите, значит, вы его взяли и он ваш? Это важная новость! Что теперь будет говорить руководитель российской делегации на переговорах в Минске?
Раз не бросите, значит, нам придется ждать нового снижения уровня жизни, новой изоляции и санкций против страны, новых политических репрессий?
Сколько еще русских и украинцев должно погибнуть?
А после вашего ухода — извинения, как за Венгрию — 56, как за Чехословакию — 68?
Я не согласен! Я — против!
Игорь Чубайс, «Эхо Москвы»