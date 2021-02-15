закрыть
15 февраля 2021, понедельник, 13:22
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Провал «возрождения села»: уровень урбанизации в Беларуси выше, чем в соседних странах

  • 15.02.2021, 12:04
  • 1,893
Провал «возрождения села»: уровень урбанизации в Беларуси выше, чем в соседних странах

Белорусы покидают деревни.

В Беларуси горожан больше, чем во всех соседних государствах. Таким образом стереотип, что Беларусь - аграрная страна, не соответствует действительности.

Сколько в какой стране Европы людей проживает в городах? Этим вопросои задался телеграм-канал Theworldmaps и на основании данных Всемирного банка составил карту европейского городского населения, пишет thinktanks.by.

По данным составителей карты, в городах Беларуси проживает 79% населения нашей страны. Это не совсем верно, так как, согласно переписи 2019 года, городское население Беларуси составляет 7,3 млн человек или 77,5% всех жителей. Однако указанный показатель недалек от официальных данных (а учитывая тенденции, вполне близок к реальности), что позволяет предполагать подобную точность и с другими государствами.

Как показывает карта, ни в одной соседствующей с Беларусью стране люди так не покидали деревни, как у нас. Это является косвенным свидетельством провала белорусской политики возрождения села. Меньше всего из соседних стран горожан в Польше - 60%, больше всего в России - 74%.

Чемпионом же по европейской урабанизации стала Мальта, где горожанами является 100% населения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бесспорный факт
Бесспорный факт Наталья Радина
Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип