Провал «возрождения села»: уровень урбанизации в Беларуси выше, чем в соседних странах 15.02.2021, 12:04

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Белорусы покидают деревни.

В Беларуси горожан больше, чем во всех соседних государствах. Таким образом стереотип, что Беларусь - аграрная страна, не соответствует действительности.

Сколько в какой стране Европы людей проживает в городах? Этим вопросои задался телеграм-канал Theworldmaps и на основании данных Всемирного банка составил карту европейского городского населения, пишет thinktanks.by.

По данным составителей карты, в городах Беларуси проживает 79% населения нашей страны. Это не совсем верно, так как, согласно переписи 2019 года, городское население Беларуси составляет 7,3 млн человек или 77,5% всех жителей. Однако указанный показатель недалек от официальных данных (а учитывая тенденции, вполне близок к реальности), что позволяет предполагать подобную точность и с другими государствами.

Как показывает карта, ни в одной соседствующей с Беларусью стране люди так не покидали деревни, как у нас. Это является косвенным свидетельством провала белорусской политики возрождения села. Меньше всего из соседних стран горожан в Польше - 60%, больше всего в России - 74%.

Чемпионом же по европейской урабанизации стала Мальта, где горожанами является 100% населения.

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