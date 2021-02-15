В России объяснили скачок цен на продукты успехами в сельском хозяйстве 5 15.02.2021, 12:19

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Рост цен на продукты побил рекорд с начала 2016 года.

Успехи российского агропромышленного комплекса в последние годы стали одной из причин роста цен на продукты в РФ, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на канале Россия-1.

По данным Росстата, к началу февраля инфляция в России ускорилась до 5,2%, а рост цен на продукты достиг 7,1% и стал рекордным с начала 2016 года, сообщает ТАСС.

Хлеб стал дороже на 0,46% за месяц и 7,47% за год, крупы - на 0,6% и 20,77% соответственно; макароны - на 0,85% и 12,92%, овощи - на 4,77% и 16,33%.

«Причиной такого роста цен стали в каком-то смысле успехи нашего сельского хозяйства последних лет. Мы реально стали крупнейшим экспортером, особенно по пшенице, у нас действительно, по-моему, год назад или два, экспорт продовольствия стал больше экспорта вооружений. Производители, когда цена повышается, они, вполне естественно, продают туда, где она выше - она выше на экспорт», - заявил министр.

По словам Решетникова, как только поднялись экспортные цены, те, кто приобретает российское зерно, тоже начали повышать цену. «Поэтому мы сначала приняли неотложные меры по разовым повышениям экспортных пошлин. Теперь по поручению президента создали постоянно действующий механизм, который для всех сделает ситуацию предсказуемой», - добавил Решетников.

Цены на сахар достаточно ощутимо снизились, потому что был большой урожай, в силу специфики товара, транспортных расходов, конъюнктуры рынков, отмечает глава Минэкономразвития. «Как только цена упала, подсократили посевы, стало не так выгодно. А значит - снизился спрос. Более того, цена упала настолько, что стал выгоден даже экспорт. Мы стали конкурировать с тростниковым сахаром, что в принципе очень сложно, потому что у нас сахар из сахарной свеклы, он более дорогой в производстве», - указывает Решетников.

«Ну, слушайте, кто виноват <…> Так работает экономика. В экономике цены меняются, это основа. Потому что, если вы хотите заморозить цены или начать регулировать цены, то вот это путь, который мы проходили. Я-то его точно в детстве помню, да, он заканчивается очередями и отсутствием товаров на полках», - подчеркнул министр.

По словам главы Минэкономразвития, еженедельно по средам в правительстве проходят совещания, на которых обсуждается динамика цен по каждой товарной позиции. «Есть такая технология управления проблемными ситуациями, в рамках центра мониторинга нацпроектов. Называется - работа по инцидентам, в среду вечером, либо по ВКС, либо очно собираемся - все органы власти присутствуют, присутствуют представители Ассоциации розничных сетей, и мы по каждой товарной позиции разбираем, что у нас происходит. Отдельно, мясо мониторим, яйцо мониторим, разбираемся, какие причины (роста цен - прим.)», - рассказал Решетников.

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