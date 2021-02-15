В Беларуси сохранится морозная погода 15.02.2021, 12:25

1,411

Подробный прогноз погоды на неделю.

В течение рабочей недели существенных осадков в Беларуси не ожидается, лишь в среду и четверг в северо-восточных и юго-западных районах страны пройдет кратковременный снег. Сохранится морозная погода. Об этом tut.by сообщили в Белгидромете Минприроды.

Во вторник, 16 февраля, без существенных осадков, лишь днем по северо-востоку страны ожидается небольшой кратковременный снег. Ночью и утром местами туман. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер переменных направлений умеренный. Температура воздуха минимальная ночью −17…−23 °С, при прояснениях −24… −26 °С, в западных районах −12…−16 °С; максимальная днем −5…−10 °С, по востоку −11…−14 °С.

17 февраля, в среду, в юго-западных и северо-восточных районах страны пройдет кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −10…−17 °С, максимальная днем −3…−10 °С; по юго-западу ночью −7…−9 °С, днем −2…+1 °С.

18 февраля, в четверг, преимущественно без осадков, лишь ночью местами по юго-западу страны кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −16…−23 °С, местами −24…−25 °С, максимальная днем −7…−14 °С; в юго-западных районах ночью −10…−15 °С, днем −4… −6 °С.

19 февраля, в пятницу, преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью −20…−26 °С, местами до -28 °С, максимальная днем −7…−14 °С; в юго-западных районах ночью −16…−19 °С, днем −3…−6 °С.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».