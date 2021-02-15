Трампа ждет много юридических проблем, несмотря на оправдание в процессе по импичменту 1 15.02.2021, 12:39

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Дональд Трамп

Бывший президент столкнулся с уголовными расследованиями в отношении попыток отменить результаты выборов.

Сенат США оправдал бывшего президента Дональда Трампа в процессе по импичменту. Проголосовав за оправдание Трампа, лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл намекнул, что юридические проблемы экс-президента только начинаются, пишет "Зеркало недели. Украина" со ссылкой на Financial Times.

"У нас есть система уголовного судопроизводства в этой стране. И бывшие президенты не застрахованы от ответственности", - заявил Макконнелл.

Он фактически повторил слова других сенаторов-республиканцев, в частности Марко Рубио из Флориды, которые предположили, что вскоре Трампу могут угрожать судебные обвинения относительно штурма Капитолия США 6 января. Критики обвинили республиканцев в безответственности, ведь они отказались осудить экс-президента.

Но юридические эксперты сходятся во мнении, что Трамп, против которого уже ведется уголовное расследование на Манхэттене в связи с финансовыми операциями в его компании, вероятно, окажется в центре еще нескольких расследований. Теперь, когда он является простым гражданином, Трамп больше не пользуется правовой защитой, которую ему предоставляла должность президента.

"Процесс импичмента и голосования в Сенате невероятно важны, но я не думаю, что это единственный способ привлечь Трампа к ответственности", - говорит исполнительный директор организации "Граждане за ответственность и этику" в Вашингтоне Ной Букбиндер.

Организация "Граждане за ответственность и этику" подала уголовную жалобу в Министерство юстиции и окружному прокурору округа Фултон, штат Джорджия, Фанни Уиллис. Уиллис начала расследование, в центре которого - печально телефонный звонок Трампа государственному секретарю штата Джорджия Брэду Раффенспергеру. Во время телефонного звонка, аудио которого опубликовала газета Washington Post, Трамп давил на Раффенспергера, чтобы тот "нашел" достаточно голосов, чтобы помочь ему победить там на президентских выборах.

"Независимо от того, был импичмент или нет, это не изменит того факта, что здесь в моей юрисдикции произошло правонарушение, которое нужно расследовать", - говорит Уиллис.

В жалобе утверждается, что Трамп "незаконно пытался отобрать у жителей Джорджии право голосования", а также хотел "запугать" избирательных чиновников штата для фальсификации подсчета голосов.

Его также обвиняют в давлении на избирательных служащих в ряде других штатов с целью отмены результатов президентских выборов в ноябре, в частности в Аризоне, Мичигане и Пенсильвании. Юристы считают, что случай в Джорджии является наиболее убедительным на этом этапе.

"Согласно закону штата Джорджия и учитывая то, что призыв Трампа изменить результаты выборов был записан, бывший президент сильно рискует, ведь это веские доказательства", - сказал Норм Айзен, который был советником демократов в первом процессе импичмента Трампа в 2019 году из-за давления на украинского президента, чтобы тот нашел компромат на Джо Байдена. Тогда Сенат также оправдал Трампа, а Митт Ромни был единственным республиканцем, который проголосовал за импичмент.

"Среди многих потенциальных уголовных вопросов, которые поднимает звонок президента к госсекретарю Джорджии – это призыв к фальсификациям на выборах. Такой призыв ставит вопрос заговора согласно законодательству штата, преднамеренного вмешательства в избирательный процесс, потенциальных вопросов рэкета ... Есть много преступных фактов. Если бы я был Дональдом Трампом, я бы очень, очень волновался", - сказал Айзен.

Между тем Трампу также может угрожать обвинение в округе Колумбия, где федеральные прокуроры находятся среди развернутого расследования беспорядков 6 января, в результате которых погибли пять человек. Более 200 человек уже обвинены в федеральных преступлениях за участие в штурме Капитолия, а генеральный прокурор округа Колумбия Карл Расин не исключает вину Трампа в подстрекательстве к насилию. Бывший президент отрицает свою причастность к любым противоправным действиям и отвергает все обвинения.

Юридические эксперты предполагают, что, возможно, адвокатам будет трудно доказать вину Трампа. Частично благодаря сильной защите, предусмотренной Первой поправкой о свободе слова в США, резюмирует издание.

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