Санитарка из Барановичей о своей зарплате: Без доплат – 400 рублей «грязными» 15.02.2021, 12:49

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История обычной белоруски из райцентра.

Жительница Барановичей, которая работает санитаркой в одной из городских поликлиник, рассказала Intex-press, почему ушла из продавцов, какие продукты может себе позволить, когда в последний раз покупала себе одежду и о чем мечтает.

– По профессии я – продавец. Но мой опыт работы продавцом был очень печальным: постоянные недостачи, из-за которых зарплата выходила даже меньше, чем у санитарки. А куда еще в Барановичах пойти? Поэтому, когда муж устроился на работу в поликлинику, я пошла за ним. Так вдвоем и работаем.

У меня пятидневная рабочая неделя, по восемь часов в две смены. Иногда по субботам выпадают «бесплатные» дежурства: этот день не оплачивается, но потом весь месяц можно уходить домой на 20 минут раньше. Также можно брать себе оплачиваемые дежурства по воскресеньям. Правда, вырвать такое дежурство не так и просто: желающих обычно много. Но если получается, работаю и в выходные: какие-никакие, а 20 рублей за день есть.

Работать в поликлинике сложно, особенно с этой пандемией коронавируса. Санитарная обработка, уборка кабинетов, проветривание, кварцевание – каждый день у нас генеральная уборка. При этом постоянно то санстанция проверяет, то еще кто: могут прийти с бинтиком или ваткой и в батарею, к примеру, засунуть – посмотреть, есть пыль или нет. За наши зарплаты, я считаю, это адский труд.

Без доплат – 400 рублей «грязными»

Сейчас я работаю в очаге, за это идет доплата – 300 рублей «грязными». Всего в месяц на руки выходит примерно 600 рублей. А без доплат моя зарплата начислением – 400 рублей, и то с 1 января только стала, до этого была 375 рублей «грязными».

На месяц этих денег не хватает. Постоянно за неделю-полторы до зарплаты приходится одалживать. Я даже не представляю, если бы у нас был маленький ребенок. Точно забрали бы! Но дочь уже взрослая, живет отдельно.

Естественно, когда дочь приезжает (тем более что бывает это редко, так как живет в другом городе), хочется чем-то помочь. Поэтому даже если есть какие-то деньги, отдаешь последнее, а сам лезешь в долги.

«Чаще беру крылышки или спинки»

Больше всего денег уходит на продукты, хотя мы не ходим по дорогим магазинам и покупаем только самое дешевое. Даже курицу целую я беру очень редко, чаще – крылышки или спинки, чтобы можно было и суп сварить, и с картошкой что-то потушить. Картошку, другие овощи мы тоже покупаем – огорода у нас нет. Поэтому, наверное, у нас так деньги на продукты и идут. Той же картошкой в этом году не закупились, как в прошлые годы – денег не было, приходится теперь дорогую на рынке покупать.

Примерно 120 рублей в месяц у нас уходит на оплату квартиры. Живем в арендном жилье, но, так как мы – переселенцы из бараков, стоимость аренды ниже, чем у других – около 30 рублей в месяц.

Еще у нас два кредита. Один мы брали на ремонт в квартире, потому что на свои зарплаты мы бы его никогда не сделали. И я недавно купила себе в рассрочку телефон, потому что у меня его просто не было. Картами рассрочек я не пользуюсь. У меня была одна, но я ее закрыла, так как по ней нужно было ежемесячно одну и ту же сумму до одного и того же числа погасить, а это не всегда получалось.

«Пока есть «ковидные» деньги, покупаю с запасом»

Примерно 30 рублей в месяц я трачу на проезд в общественном транспорте. Конечно, когда хорошая погода, я стараюсь экономить и ходить пешком, но я живу довольно далеко от работы и сейчас особенно не находишься. Покупаю талоны, а не проездной – так дешевле.

Примерно 20 рублей в месяц уходит на специальный корм для кота. Он у нас стерилизованный и ест только определенный корм.

Без мыла, зубной пасты и шампуня не обойдешься. Но все берем только на скидках. Единственное, на чем я не экономлю, – это шампунь. Когда денег нет и приходится что-то дешевое покупать, я потом хоть по два рубля буду откладывать, но шампунь хороший себе куплю. Потому что дешевые средства мои волосы просто не воспринимают.

Сейчас, пока есть «ковидные» деньги, я стараюсь сделать запасы. Пускай стоит, потому что неизвестно, что потом будет.

Вещи из Турции сестра привозит

В последний раз обновки я себе покупала года три назад, когда мы брали кредит на ремонт и осталось немного денег. Тогда я пошла и купила себе кофточку, джинсы, кроссовки. А так одежду, обувь мы не покупаем. У мужа сестра живет в Турции, и она, когда приезжает, всегда очень много вещей нам привозит. Так и перебиваемся.

В гости мы тоже никуда не ходим. Максимум, можем на рыбалку с мужем съездить.

«Хочется на свадьбе дочери быть красивой»

С «ковидными» доплатами хотя бы одалживать не приходится. Но что-то отложить все равно не получается. Цены кусаются. Даже то, какими они были до Нового года и сейчас, большая разница.

А у меня дочь замуж скоро выходит. Конечно, дети сами собирают деньги, но мне же как матери тоже нужно помочь ребенку свадьбу сделать. Поэтому думаю брать новый кредит.

Конечно, хочется купить себе красивое платье. Покрасить голову, которую не красила с весны, сделать прическу. Чтобы на свадьбе быть красивой. Вот моя мечта. Надеюсь, она сбудется.

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