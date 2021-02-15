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Медики солидарны с Артемом Сорокиным

  • 15.02.2021, 13:04
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Медики солидарны с Артемом Сорокиным

Сорокин — доктор, рассказавший правду о состоянии Героя Романа Бондаренко, которого убили лукашисты.

- Медики, вы супер! Только посмотрите, сколько замечательных фото прислали нам в поддержку врача Артема Сорокина, пишет телеграм-канал «Белые халаты».

И это далеко не все, кто участвует в акции солидарности! Врач-инфекционист Никита Соловей также присоединился к совместной акции.

Рассказывайте, говорите, привлекайте внимание к проблеме. Помните, что на месте Артема Сорокина мог оказаться любой из нас.

Артем Сорокин — врач, сообщивший детали диагноза убитого художника Романа Бондаренко, находится в решеткой за якобы разглашение врачебной тайны. Родственники погибшего к Сорокину претензий не имеют, но власти мстят ему за то, что он опроверг ложь покрываемых государством убийц.

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