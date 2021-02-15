«Нет еще такой серой краски, которая может замазать то, что живет в наших сердцах» 1 15.02.2021, 13:25

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Художник Глеб Каштанов о легендарном граффити, посвященное Нине Багинской.

Витебский художник Глеб Каштанов создал видеоролик про свое граффити «Прогулка», посвященное Нине Багинской, сообщает телеграм-канал «Витебск невероятный».

Для создания граффити ушло 225 кг штукатурки на стену, 7 дней подготовки, 3 дня на выполнение арта и инструменты — от шпателей и болгарки до кистей и баллончиков с краской.

«Стрит-арт — это такое направление искусства, которое создается на улице, но зачастую остается жить только на фотографиях, так как имеет протестный характер и затрагивает остросоциальные темы. 97% людей восприняли «Прогулку» на ура, но нашлись и те 3%, кому картина не понравилась.

Поэтому через 48 часов работу закатали серой краской коммунальные службы. Но я знаю наверняка: нет еще такой серой краски, которая может замазать то, что живет в наших сердцах».

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