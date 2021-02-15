Сможет ли Навальный победить Путина? 1 Нина Хрущева

15.02.2021, 13:25

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коллаж: zen.yandex.ru

Окостеневший режим России начинает разрушать себя.

В прошлом столетии было, пожалуй, два момента, когда политическому режиму России был нанесен разрушительный удар. В 1917 году большевистская революция свергла пошатнувшуюся монархию. А в 1991 году неудачный переворот марксистско-ленинских сторонников жесткой линии против реформатора Михаила Горбачева ускорил крах шаткого Советского Союза. Не предвещает ли волна протестов, захлестнувшая Россию в последние недели, очередную смену режима?

Вряд ли. Конечно, в отличие от протестов, которые охватили Россию в 2011-12 годах в ответ на третью инаугурацию Владимира Путина в качестве президента, сегодняшнее протестное движение имеет харизматичного и привлекательного лидера. Мало того, что Алексей Навальный был неустанным борцом с коррупцией в течение многих лет; когда он был арестован в прошлом месяце, он только что вернулся из Германии, где провел месяцы, восстанавливаясь после отравления любимым кремлевским нервно-паралитическим веществом «Новичок», чтобы продолжить борьбу с режимом Путина.

Но, в отличие от заката царей и советов, режим Путина не колеблется и не шатается. Путин провел последнее десятилетие, укрепляя полицейское государство, и он готов использовать все доступные инструменты для удержания власти. Лидер, который вторгся на Украину и незаконно аннексировал Крым в 2014 году, чтобы повысить свой рейтинг поддержки, и который в прошлом году добился внесения поправок в конституцию для того, чтобы оставаться президентом на всю жизнь, не намерен быть отстраненным от власти движением протестующих на выходных.

И все же есть что-то особенно чрезмерное, даже иррациональное в подавлении Путиным Навального, его соратников и сторонников. Уже сейчас сотрудники правоохранительных органов задержали тысячи людей (в том числе журналистов), часто применяя жестокую тактику. Правительство также заблокировало платформы социальных сетей, которые якобы подпитывают беспорядки.

Тем временем контролируемые Кремлем телеканалы без конца передают подобострастные истории о Путине, и предпринимаются все усилия, чтобы дискредитировать протестное движение. Фактически закрыв центр Москвы, в том числе и общественный транспорт, ведущий к нему, правительство создало серьезные неудобства для многих граждан – и заставило думать, что это вина Навального. Правительство хочет, чтобы «мирные горожане» могли делать покупки в выходные, говорится в повествовании, но «нарушающие закон» протестующие, так же как и «террористы», стремятся к нарушению «нормальной» жизни.

По логике Кремля, когда иностранные лидеры, журналисты и дипломаты выступают в поддержку оппозиции, они просто доказывают, что Навальный является фигурой глобального заговора с целью дестабилизации России. Чтобы подчеркнуть это, Министерство иностранных дел России недавно выслало трех европейских дипломатов за участие в митингах Навального – в то время как верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Джозеп Боррелл находился с визитом в Москве.

Кремль относится к Навальному соответственно – как к врагу государства. Фарсовые судебные слушания Навального после его возвращения из Германии напоминают показательные процессы Сталина в 1930-х годах с одним ключевым отличием: Навальный не капитулирует перед диктатором, признавшись в своих «преступлениях». В ходе судебного разбирательства Навальный осудил беззаконие государства и назвал свой приговор – почти три года колонии – незаконным.

Более того, Навальный недавно выпустил видео, в котором обвинил Путина в использовании мошенническим средств для строительства дворца на берегу Черного моря стоимостью в миллиард долларов. В то время как россияне предполагают, что их лидеры коррумпированы, Навальный последовательно рассматривает масштаб богатства, порожденного коррупцией. (То же самое он предпринял в своем расследовании 2017 года в отношении тогдашнего премьер-министра Дмитрия Медведева.)

Таким образом, нападки Навального прямо подрывают Путина. В этом смысле Навальный не похож на одну из сталинских троцкистских мишеней; он сам Троцкий. И его нужно «зачистить».

Опасения Путина усугубляются возможностью медленного дворцового переворота. После аннексии Крыма западные санкции душат российскую экономику, разжигая негодование среди политической элиты страны, которая жаждет получить доступ к своим швейцарским банковским счетам и итальянским виллам. Теперь они могут попытаться свергнуть Путина – во многом так же, как был в 1964 году был свергнут Никита Хрущев. А униженного Путина, по-видимому, гораздо легче свергнуть, чем Путина популярного.

Появление мистиков и прозелитов с их пророчествами – еще одно доказательство того, что окостеневший режим России начинает разрушать себя. Григорий Распутин, самопровозглашенный святой человек, помог загнать гниющую имперскую монархию в могилу. А в 1980-е годы, когда Советская империя была не в состоянии реформироваться, в моде были телевизионные психиатры.

Сегодня политические шаманы всех мастей – от коммунистов до националистов – становятся все более заметными. Они предсказывают неминуемую смерть Путина, предупреждают о захвате власти Западом или Китаем и рассуждают о том, что Навальный – это проект российских спецслужб, вышедший из-под контроля. Некоторые даже истолковали фамилию Навального как знак того, что именно он изгонит путинизм.

Тем не менее, как показала реакция Кремля на протесты, Путин и государство – это одно и то же. Это делает его свержение особенно трудным делом – по крайней мере, на данный момент.

Нина Хрущева, Project-syndicate (перевод – «Наше мнение»)

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