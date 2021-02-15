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Ученые рассказали, можно ли подхватить COVID-19 от кошек и собак

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  • 15.02.2021, 13:31
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Ученые рассказали, можно ли подхватить COVID-19 от кошек и собак
фото: iStock

Проведены экспериментальные исследования.

Группа российских ученых пришла к выводу о недостаточности доказательной базы для утверждения о том, что кошки и собаки могут быть задействованы в возникновении коронавируса и передаче его человеку. Об этом в понедельник, 15 февраля, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Минобрануки РФ.

Научная группа в составе ученых из Донского государственного технического университета, Ростовского государственного медуниверситета и Российской академии наук обратила внимание на то, что сразу после вспышки нового коронавируса в декабре 2019 года в Ухане начали проводить исследования по изучению реакции различных домашних животных на вирус.

Некоторые специалисты утверждали, что мелкие домашние животные, такие как кошки, могут участвовать в трансмиссии SARS-CoV-2.

В свою очередь декан факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» ДГТУ Алексей Ермаков указал на неестественность процесса инфицирования SARS-CoV-2 кошек в экспериментальных исследованиях.

По его словам, реакция любого животного на человеческий вирусный патоген при исключении участия этого животного в трансмиссионной цепи говорит только о схожести его молекулярно-биохимических процессов с человеческими.

Это позволяет использовать животное в качестве потенциального модельного объекта для изучения способов воздействия на вирусную инфекцию человека, уточнил Ермаков.

При этом ученые допустили возможность инфицирования кошек новым коронавирусом, однако это может произойти только в условиях очень тесного и повторяющегося контакта с заболевшим человеком. Исследователи отмечают, что в реальных условиях шанс возникновения такого случая маловероятен.

Они убеждены, что в случае, если инфицирование SARS-CoV-2 кошек подтвердится, то эти животные будут для этого вируса «биологическим тупиком» — передать вирус человеку кошки уже не смогут.

«За 18 лет в научной литературе не описано ни одного подтвержденного случая распространения SARS-CoV кошками среди региональных популяций и тем более случаев обратной трансмиссии этой инфекции человеку», — говорится в исследовании.

Также, по мнению ученых, собаки не задействованы в трансмиссии SARS-CoV-2: за несколько месяцев пандемии у собак провинции Хубэй не идентифицировали SARS-подобных коронавирусов и не обнаружили антител к этим вирусам.

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