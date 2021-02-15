Оправдан и обещал вернуться 2 15.02.2021, 13:42

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Дональд Трамп

Фото: АР

Второй импичмент Трампа в семи главных вопросах и ответах.

13 февраля Сенат США оправдал Дональда Трампа и не стал оглашать ему импичмент. Политик ушел от обвинений уже второй раз в своей карьере — почти ровно год спустя после первого импичмента.

«Новое время» отвечает на главные вопросы о втором импичменте Трампа, который все же займет особое место в истории США.

В чем обвиняли Трампа?

В подстрекательстве к мятежу — из-за речи, которую Дональд Трамп произнес 6 января перед своим сторонниками. После этого люди отправились штурмовать Конгресс США, когда там как раз утверждали итоги президентских выборов и победу Джо Байдена.

Именно такое обвинение в адрес президента вынесла Палата представителей США перед тем, как передать дело в Сенат согласно американской Конституции.

В результате штурма Капитолия погибли пять человек, в том числе один полицейский, более 60 митингующих задержали.

Кто и как оправдал 45-го президента США?

13 февраля оправдательный вердикт вынес американский Сенат. Чтобы подтвердить обвинение Палаты представителей, здесь не нашлось необходимых двух третей голосов.

Из 100 сенаторов за импичмент Трампа проголосовали 57 человек вместо необходимых 67 (такое решение поддержали все 50 демократов и 7 республиканцев). Еще 43 члена Сената (республиканцы) проголосовали против.

Демократы пытались усилить тяжесть обвинения против Трампа, показав в Сенате серию не обнародованных ранее видеозаписей, сделанных в день атаки на Конгресс США. На этих кадрах зафиксированы несколько эпизодов, когда сотрудники службы безопасности пытались укрыть от ворвавшейся в здание толпы конгрессменов и вице-президента США Майка Пенса.

Адвокаты Трампа, в свою очередь, старались доказать, что речь Трампа перед штурмом Конгресса не была чем-то экстраординарным и что демократы якобы позволяли себе ранее схожую риторику по отношению к президентской партии.

И все же исход процесса был скорее ожидаемым, поскольку на старте судебного процесса в Сенате вопрос о конституционности второго импичмента поддержали 56 сенаторов, тогда как против проголосовали 44 — это сулило аналогичный расклад и в финальном голосовании.

В итоге процесс оказался довольно быстрым: слушания начались 9 февраля, а уже на пятый день Сенат вынес свое окончательное решение. Решающим фактором стало нежелание обеих сторон затягивать процесс (в т.ч. из-за желания демократов не отвлекать Сенат от утверждения новых законопроектов Байдена), поэтому в итоге сенаторы отказались от согласованного на промежуточном этапе заслушивания свидетелей.

Американские СМИ называют показательным тот факт, что даже сенаторы-республиканцы, голосовавшие против импичмента, не пытались в своих выступлениях оправдать либо защитить Трампа.

«Партийные лидеры и даже самые лояльные сторонники президента в Сенате не защищали его действия — многомесячную кампанию, полную лживой информации о выборах […]. Вместо этого […] они предпочли найти безопасную гавань в технических аргументах о том, что сам судебный процесс не имел силы, поскольку Трамп больше не занимает президентский пост», — пишет New York Times.

Какие новые факты о штурме Капитолия стали известны в процессе?

В ходе слушаний сторона обвинения настаивала на ряде фактов, которые должны были доказать, что Трамп осознавать последствия своей речи и всю опасность атаки на Капитолий, в т. ч. угрозу конгрессменам и вице-президенту Пенсу. Аналогичные факты в своих материалах об импичменте приводят и американские СМИ, к примеру:

Трамп отказался от рекомендаций своих советников вмешаться и повлиять на ситуацию во время штурма Капитолия;

6 января между Трампом и конгрессменом Кевином Маккарти, лидером республиканцев в Палате представителей, состоялась перепалка в разговоре по телефону. Маккарти обратился к президенту с просьбой повлиять на своих сторонников, штурмующих Конгресс, на что Трамп заявил ему: «Что ж, Кевин, я думаю, эти люди больше разочарованы выборами, чем вы».

по словам нескольких советников, Трамп выражал удовлетворение тем, что протестующие «боролись за него» и что из-за штурма Конгресса была отложена формальная процедура утверждения победы Байдена на президентских выборах.

Зачем вообще был нужен импичмент после ухода Трампа с поста?

Демократы надеялись, что, если Трампу объявят импичмент, это откроет дорогу к возможности навсегда заблокировать ему возвращение в большую политику. Если бы Сенат поддержал обвинение Палаты представителей против 45-го президента, отдельным решением после этого сенаторы могли бы пожизненно лишить Трампа возможности вновь баллотироваться в президенты и занимать любые высокие должности, включая почетные. Для такого решения понадобилось бы даже меньше голосов, чем для импичмента — простое большинство, то есть 51 голос.

Однако такой участи Трамп избежал.

То есть теперь он может снова вернуться?

Теоретически да. Дональд Трамп будет иметь право вновь выдвинуть свою кандидатуру в президенты США и продолжить свою карьеру в Республиканской партии.

«Республиканцы удвоили ставку, сделанную пять лет назад: лучше не разжигать очередную открытую конфронтацию в отношении человека, которого до сих пор единодушно поддерживают миллионы их избирателей», — озвучивает NYT главный вывод неудавшегося второго импичмента.

Однако реальные перспективы Трампа остаются туманными, констатируют мировые СМИ, поскольку даже в среде однопартийцев его имидж заметно померк из-за скандалов в последние месяцы президентства — от нежелания признавать итоги выборов до вопиющей речи перед штурмом Конгресса.

Почему это все же исторический процесс?

Второй импичмент Дональда Трампа сделал его уникальным президентом. Теперь это первый лидер в истории США, в отношении которого дважды провели полноценную процедуру импичмента.

Кроме того, Трамп отныне является и первым дважды оправданным президентом Америки.

Это также первый случай в американской практике, когда процедура импичмента дошла до Сената уже после того, как ее главный фигурант — президент США — покинул свой пост.

А голосование по второму импичменту 13 февраля войдет в историю еще и потому, что обвинения против Трампа поддержали 57 сенаторов. С учетом семи голосов республиканцев, это максимальный уровень двупартийной поддержки обвинения в истории импичментов в США.

Как отреагировали Трамп, Байден и другие топ-политики в США?

В первые часы после своего оправдания в Сенате Дональд Трамп назвал второй импичмент «очередным этапом самой грандиозной охоты на ведьм в истории нашей страны».

Он также пообещал, что продолжит свою политическую карьеру. «Наше историческое и прекрасное движение Make America Great Again (Сделаем Америку снова великой) лишь начинается. В ближайшие месяцы я собираюсь поделиться с вами многими мыслями. Я готов продолжить это выдающееся приключение, цель которого — добиться величия для всех американцев», — подчеркнул экс-президент.

Президент США Джо Байден впервые прямо высказался о вине Трампа и заявил, что считает ее неоспоримой, даже несмотря на провал импичмента.

«Хотя окончательное голосование не привело к осуждению, суть обвинений неоспорима. Даже те, кто выступил против вынесения приговора, например, лидер меньшинства в Сенате Митч Макконнелл, считают, что Дональд Трамп виновен в «позорном проступке», — заявил Байден.

Байден подчеркнул, что насилию и экстремизму нет места в Америке. По его мнению, вина Трампа в подстрекательстве к мятежу во время штурма Капитолия не вызывает сомнений.

«Эта печальная глава нашей истории напоминает нам, что демократия хрупка. Что ее всегда нужно защищать», — говорится в заявлении главы государства.

В упомянутом Байденом заявлении лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл действительно возложил ответственность за штурм Капитолия на Трампа, хотя в итоге и голосовал против импичмента.

«Нет никаких сомнений в том, что президент Трамп с практический и моральной точки зрения ответственен за провоцирование событий того дня, — заявил Макконнелл после оправдания Трампа. — Люди, которые штурмовали здание, были убеждены в том, что действуют в соответствии с желанием и указаниями своего президента».

А спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила республиканцев в трусости и заявила, что после провала импичмента не считает нужным как-либо иначе наказывать Трампа — к примеру, проголосовать за его формальное публичное порицание.

«Порицание никого не привлечет к ответственности, — напомнила она. — Что мы увидели сегодня в Сенате, так это группу трусливых республиканцев, у которых явно не было выбора, потому что они боялись защищать свою работу и уважать тот институт, которому служат», — сказала Пелоси.

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