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Названы продукты, которые помогут сохранить идеальное зрение

  • 15.02.2021, 14:08
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Названы продукты, которые помогут сохранить идеальное зрение

Некоторые питательные вещества особенно важны для наших глаз.

Эти питательные вещества помогают поддерживать функцию глаз, защищают глаза от вредного света и уменьшают развитие возрастных дегенеративных заболеваний.

Адаптировать правильные стратегии питания довольно легко, если вы знаете, какие продукты есть для здоровья глаз. Главные советы диетолога-нутрициолога Анны Ковальчук опубликовал сайт moirebenok.ua.

Зеленые продукты

Зеленая еда является богатым источником растительных химических веществ, называемых лютеином и зеаксантином. Эти химические вещества фактически защищают растения от болезней. Но когда мы едим те же химические вещества, мы также получаем некоторую защиту. Лютеин и зеаксантин являются антиоксидантами, которые фильтруют вредные высокоэнергетические синие волны света. Общие источники синего света включают солнечный свет, флуоресцентный свет и светодиодные телевизоры. Синий свет также исходит от смартфонов, компьютерных мониторов и планшетов.

Лютеин и зеаксантин уникальны тем, что накапливаются в сетчатке человека. Наш организм не может производить эти соединения, поэтому мы должны их есть. Появляется все больше сведений того, что эти антиоксиданты помогают защитить как от дегенерации желтого пятна, так и от катаракты.

Основными источниками являются практически любые зеленые листовые овощи. Возглавляют список шпинат и капуста. Но если вы не являетесь поклонником этих двух продуктов, выберите любой зеленый овощ, и вы повысите шансы попадания этого защитного питательного вещества в свой организм, а затем в глаза.

Желто-оранжевые продукты

Продукты желто-оранжевого цвета — богатый источник бета-каротина. Ваш организм превращает бета-каротин в активную форму витамина А после того, как его съели. Витамин А помогает предотвратить сухость глаз и куриную слепоту. И бета-каротин, и витамин А уменьшают развитие глазных инфекций.

Практически все продукты желто-оранжевого цвета богаты бета-каротином. Такие как: тыква, кабачки, дыня, морковь, желтые помидоры, абрикос и манго. Вы также можете получить витамин А из молока, яиц и печени.

Получайте достаточно витамина С

Витамин С является ключевым диетическим антиоксидантом для наших глаз и защищает как от катаракты, так и от дегенерации желтого пятна. Хорошие новости заключаются в том, что витамин С содержится во всех фруктах и овощах. Итак, если вы не любите цитрусовые продукты, то есть их не нужно. Следуя рекомендации зеленых продуктов, а также употребляя оранжевые продукты, вы легко сможете удовлетворить свои потребности в витамине С.

Употребляйте продукты богатые цинком

Цинк — это минерал, который активирует ферменты в организме и играет ключевую роль в выработке активной формы витамина А в нашем зрительном пигменте. Цинк концентрируется в глазах так же, как лютеин и зеаксантин. Плохое ночное зрение и катаракта связаны с дефицитом цинка. Поскольку организм не производит цинк, он должен поступать с пищей или добавками.

Высокие дозы цинка могут вызывать расстройство желудка и препятствовать усвоению меди и железа. Пищевые источники цинка включают животный белок, моллюски, молочные продукты и злаки.

Получайте достаточно витамина Е

Витамин Е — сильный антиоксидант, который играет ключевую роль в снижении риска катаракты и дегенерации желтого пятна. Когда хрусталик глаза окисляется в ответ на УФ-лучи солнечного света, образуется катаракта. Роль витамина Е в рационе — противодействовать этому окислению.

Жирная пища, такая как масла, семена, орехи и зародыши пшеницы, являются хорошими источниками витамина Е. Однако высокие температуры жарки или экстремальная обработка разрушают витамин Е. Потребляйте больше необработанных источников масла и жира (салатные масла, орехи, семена), и у вас будет больше шансов удовлетворить свои потребности в витамине Е.

Укрепляйте здоровье кишечника для здоровья глаз

Кишечные бактерии также играют роль в предотвращении дегенерации желтого пятна. Здоровье кишечника всегда улучшается, если питание насыщено питательными веществами и эти бактерии в кишечнике получают полезные пребиотики. Продукты, богатые пребиотиками, являются топливом для кишечных бактерий. Фрукты и овощи, как правило, являются одними из лучших пребиотических продуктов, которыми вы можете кормить кишечные бактерии.

Ограничьте потребление продуктов с высоким содержанием натрия

Слишком много соли или натрия может повысить кровяное давление. Это может привести к повышению внутриглазного давления в глазах, что может усугубить глаукому. Избыток натрия также может быть фактором риска образования катаракты. Ешьте больше свежих, необработанных продуктов, чтобы легко снизить потребление натрия. Замените соль на натуральные специи и травы.

Ключевые моменты питания для здоровья глаз

Вы можете лучше питаться сегодня, чтобы улучшить зрение в будущем. Правильное питание для глаз включает большое количество зеленой пищи и даже зеленого чая. Добавьте побольше желто-оранжевых продуктов и у вас будет хорошее начало. Все эти зеленые и желто-оранжевые продукты также дадут вам много витамина С. Убедитесь, что вы потребляете достаточно цинка, употребляя в пищу белок хорошего качества из мяса, птицы или молочных продуктов. Употребляйте источники витамина Е в необработанном виде и следите за потреблением натрия. Убедитесь, что вы укрепляете свои кишечные бактерии с помощью большого количества богатых клетчаткой фруктов и овощей всех цветов.

Привычки здорового образа жизни, такие как сбалансированное питание и регулярные упражнения, могут помочь предотвратить многие хронические заболевания, включая заболевания глаз.

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