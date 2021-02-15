Лесные партизаны дают жару 1 15.02.2021, 14:54

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сильные новости

Пропагандисты напуганы.

Пока пропаганда трубит, что «протест слит», региональные каратели негодуют: «в лесных массивах — участившиеся факты размещения бело-красно-белых флагов». Лесничим предписано принимать жесточайшие меры, пишет телеграм-канал NEXTA.

Правда, собственноручно подписываться под таким письмом начальнички не решаются — черкануть на бумаге просят заместителей. Ведь каждое такое доказательство — дополнительный пункт в копилочку «достижений» любого прислужника.

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