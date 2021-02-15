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Названы овощи, которые полезнее всего для здоровья есть именно зимой

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  • 15.02.2021, 15:21
  • 5,249
Названы овощи, которые полезнее всего для здоровья есть именно зимой

О том, какие продукты нужно обязательно есть в холодный сезон, рассказала диетолог.

Как советует специалист по здоровому питанию Евгения Яковлева, зимой полезнее всего для здоровья есть белокочанную капусту, свёклу, морковь и репу, пишет newsyou.info.

Морковь помогает сердечно-сосудистой системе, так как предотвращает спазмы сосудов. Но стоит помнить, что морковь может повышать давление, поэтом гипертоникам с этим овощем нужно быть осторожнее. Поэтом людям с давлением стоит больше налегать на капусту. Этот овощ помогает его снизить, а также способствует выведению шлаков и снижению плохого холестерина в крови. Причём полезна как свежая, так и квашеная.

Свёкла также полезна для сердца, она нормализует ритм и поддерживает тонус миокарда.

Несмотря на то, что эти овощи хранятся с осени, в них остаётся большое количество витаминов и микроэлементов. К сожалению такого не скажешь о фруктах. В период хранения их пищевая ценность существенно падает. Однако, там есть клетчатка, поэтому фрукты стоит время от времени покупать.

Но помните, что человек в холода меньше двигается, а сладкие фрукты повышают сахар в крови, что вредно и для фигуры и для здоровья в целом, так как может существенно повысить риск диабета второго типа.

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