Вернулся в Беларусь, чтобы помогать 1 15.02.2021, 15:59

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фото: "Флагшток"

Волонтер Илья Миронов бросил работу и хорошие материальные условия, чтобы помочь народу победить.

Гомельчанин Илья Миронов до событий августа 2020 года жил и работал в Польше. Однако бросил работу и хорошие материальные условия, когда увидел кадры задержания блогера Сергея Тихановского в Гродно. «Я просто не находил себе места, когда случилась эта несправедливость», – говорит Илья. Он вернулся в Беларусь, где застал необычный общественный подъем. За участие в массовых акциях протеста его судили несколько раз. Однако он все равно верит в победу народа. Сейчас Илья посвятил свое время волонтерству, помощи людям, которые попали под каток репрессивной машины, сообщает телеграм-канал «Штодзень».

В свое время герой статьи занимался в Гомеле организацией рок-концертов, был предпринимателем и общественным активистом. Первый опыт общественной активности он получил еще в далеком 2011 году, когда участвовал в акциях так называемой «молчаливой революции». От событий сегодняшнего дня те акции отличались масштабами (на пике акций в 2011 году в Гомеле не собиралось более нескольких сотен человек) и возрастной характеристикой протестующих (десять лет назад на митинги в основном выходила молодежь). В 2020 году протест охватил практически все возрастные группы и профессиональные сообщества.

«Это было уже в далеком 2011 году. Я осенью провел акцию солидарности по сбору продуктов и вещей на фонтане у цирка. Помощь адресовалась людям, которых преследовали тогда за политику. Я разместил информацию «ВКонтакте» о том, что собираю вещи. И ко мне через несколько часов буквально пришли сотрудники КГБ. Мы поговорили, но все равно, несмотря на их предупреждения, я провел акцию. Видимо, с тех пор я и являюсь волонтером. Я не меняюсь. Нельзя сказать, что я именно сейчас втянулся в эту деятельность. Разница в том, что в последние месяцы я познакомился с сотнями, если не тысячами граждан, участвующих в протестах. И это лучшие люди, знакомством с которыми я горжусь. Это люди со своей гражданской позицией, которые не побоялись выйти на протест», – говорит Илья

Илья Миронов, упоминая события августа-сентября в Гомеле, не может сдержать эмоции:

«Я просто без слез не могу вспоминать, как выглядели улицы Гомеля в августе-сентябре. После всего произошедшего, когда с 9 по 12 августа только в одном Гомеле задержали около 1 тысячи человек, после этого люди все равно вышли, не побоялись, что их задержат или побьют. Это была мощная волна, душевный порыв... Я таких чувств никогда в жизни не переживал. Атмосфера была космической, особенно когда выпустили задержанных. Я был в то время под Гомельским СИЗО, когда начали выпускать политических. Мы чувствовали праздник, хотя и со слезами! Разумеется, все осознавали, что этим вопрос не решится, но был настоящий праздник. Именно в августе нам дали спокойно ходить по улицам Гомеля…»

Август 2020 года в Беларуси был очень жарким. И в те дни на центральных улицах Гомеля по маршруту колонны можно было встретить людей с печеньем и водой, которые предлагали демонстрантам одноразовые чашечки. Собственно говоря, с этого и начинался «Гомельский волонтерский движ» – не организация, а именно сообщество неравнодушных граждан.

Но праздник уличной демократии продолжался недолго. Уже в сентябре силовые структуры оправились от шока. И на одном из воскресных маршей протеста в Гомеле вновь появились ребята в черной форме ОМОН. «С первых дней сентября пошли снова задержания. Страха не было, но появились предчувствия опасности…», – вспоминает Илья события сентября.

Свою волонтерскую деятельность в тот период он описывает так:

«Я тогда вечерами находился возле Центрального РОВД, где фиксировал информацию о задержанных людях. Тогда нам, волонтерам, пришлось стать промежуточным звеном между задержанными и их родственниками. Мы мониторили ситуацию у милицейских отделений, пытались получать списки задержанных, чтобы информировать их родных. Позже пришлось ходить по судам…»

С 21 августа в отношении Ильи Миронова составляли 5 протоколов по «народной статье» 23.34 КоАП, в результате чего он провел за решеткой в совокупности более 30 суток.

«Я убежден, что меня наказали именно за волонтерскую деятельность и гражданскую позицию, потому что меня не задерживали на пикетах либо на маршах. Протоколы были составлены за фотоснимки, размещенные на ФБ или «Вконтакте». Например, однажды меня отправили на сутки за то, что я сфотографировался с плакатом с надписью «своих не бросаем»(это наш волонтерский лозунг), с которым я стоял у Новобелицкого РОВД в ожидании гомельчанки Татьяны Бочурной», — рассказал Илья.

В сентябре задержаний граждан стало настолько много, что гомельские волонтеры организовали сбор средств на приобретение продуктов для репрессированных и их семей. Илья предложил свою банковскую карточку для того, чтобы неравнодушные люди могли перечислять на нее средства. После размещения информации о сборе пожертвований, сумма которых за короткое время превысила 1 тысячу рублей, Илье позвонили из финансовой милиции и предложили встретиться.

«Хотя я мог туда не идти без повестки, но пошел, потому что ничего противозаконного не делал. В Беларуси каждый гражданин может объявлять сбор средств на благотворительность, если сумма пожертвований не превышает 7 тысяч рублей в год. Во время встречи с сотрудниками я сказал, что деньги собираю на благотворительность, на помощь людям, которые в связи со своей гражданской позицией попадают под репрессии. Но я сразу подчеркнул, что средства собираются исключительно на продукты, штрафы мы никакие не оплачиваем. Они меня продержали часок, расспрашивали о том, почему я помогаю тем людям. Я сказал, что они придерживаются такой же позиции, как и я, потому что выступают против насилия», – рассказывает Илья.

Активиста отпустили домой, заявив, что не имеют никаких претензий.

«Позже, во время ареста в ноябре, ко мне приезжал кто-то из начальников местного УБЭП и проводил разговор насчет волонтерской деятельности. Не знаю, были ли это угрозы, но он мне доказывал, что мы, волонтеры, продуктовыми передачами поддерживаем протесты. Я ответил, что это глупость, потому что мы поддерживаем не протестующих, а тех, кто нуждается в помощи. Разговор получился сумбурным, тот начальник ушел…»

Одним из наиболее важных направлений деятельности гомельских волонтеров в данный момент является информационная поддержка политзаключенных. Илья Миронов за несколько последних месяцев собственноручно написал более 300 писем белорусам, которых поместили за решетку за их гражданскую позицию. Среди людей, с которыми переписывается Илья, – блогер Сергей Тихановский, правозащитник Леонид Судаленко, Евгений Резниченко и другие герои этого политического сезона. «Мы пишем письма, мы размещаем в СМИ информацию о том, куда можно написать. Также передаем открытки…», – рассказывает о своей переписке Илья.

Илья цитирует письмо от политзаключенного Леонида Судаленко, который в данный момент находится в СИЗО №3 Гомеля:

«На этой открытке я вижу тебя – мужественного и уверенного, каким ты есть на самом деле. Не опускай руки, продолжай делать добрые дела. Ваш волонтерский движ – это суперидея. Сегодня в помощи нуждаются тысячи белорусов. Убежден, что мы еще поработаем вместе…»

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