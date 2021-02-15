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«Коммунальные службы вымерли?»

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  • 15.02.2021, 16:09
  • 4,477
«Коммунальные службы вымерли?»

Гомельчане возмущены горами мусора во дворах.

Гомельчане жалуются, что в последние дни перестали забирать мусор. Все баки переполнены, коробки и пакеты лежат рядом на снегу, а беспризорные животные и птицы разносят мусор по двору.

Такая ситуация сложилась возле дома по улице Крестьянская, 32. Как местные жители рассказали редакции «Сильных Новостей», они звонили в «Спецкоммунтранс», но результата это не дало. Там им пояснили, что «скорее всего мусоровоз просто не может подъехать из-за припаркованных машин».

В Волотове также лежат горы мусора. «Коммунальные службы вымерли», — пишет девушка в Instagram.

Есть и другие случаи. Как пишет «ЧП Гомель», с аналогичной ситуацией столкнулись жильцы домов № 14 на Рогачевской, № 2 на Кожара, № 23 на 60 лет СССР и на Полеской.

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