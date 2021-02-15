Эксперт: Путинская власть во многом держится на мифе 5 15.02.2021, 16:23

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фото: AP

Штаб Навального очень хорошо чувствует нерв современной России и умеет бить прямо в цель.

Сразу три протестных мероприятия состоялись в России в воскресенье, 14 февраля, сообщают СМИ. Это всероссийский флешмоб сторонников оппозиционного политика Алексея Навального «Любовь сильнее страха», акции в Москве и Санкт-Петербурге «Цепь солидарности и любви» в поддержку Юлии Навальной и женщин-политзаключенных, а также разрешенный властями митинг в Казани, передает «Голос Америки».

Наиболее негативной была реакция российских властей на решение штаба Алексея Навального провести в День святого Валентина флешмоб «Любовь сильнее страха». Первоначально о ней сообщил соратник Навального Леонид Волков. Сущность замысла состояла в том, чтобы в воскресенье в назначенный час все желающие вышли в свой двор, включили фонарик на телефоне, подняли его вверх и простояли так некоторое время.

МВД РФ заявило в этой связи о готовности «обеспечить правопорядок и не допустить дестабилизации обстановки в городах и других населенных пунктах». Ведомство напомнило, что после недавних протестных акций в поддержку Навального возбуждено 90 уголовных дел.

С аналогичными по тону и направленности заявлениями выступили Следственный комитет РФ и Генпрокуратура.

Против запланированной сторонниками Навального акции была развернута массированная пропагандистская кампания. К ней подключились депутаты Госдумы, телеведущие и прокремлевские политологи.

В соответствии с требованием Роскомнадзора ряд изданий, в том числе «Медиазона», были вынуждены удалить заметки, посвященные акции 14 февраля.

Сопредседатель Московской Хельсинкской группы и учредитель Сахаровского центра Вячеслав Бахмин полагает, что объявить об акции стоило хотя бы для того чтобы увидеть, как на нее отреагирует власть. По словам правозащитника, официальная реакция на флешмоб оказалась настолько неадекватной, что большего и не требовалось. «Акция выявила коллективную глупость начальства, – пояснил Бахмин. – В принципе, ее можно было и не проводить, она уже сделала свое дело. Думаю, никто не ожидал, что будет такая обостренная, непропорциональная и испуганная реакция. По крайней мере, меня она просто поразила».

В тоже время Бахмин затруднился сказать, чего именно в Кремле опасались в первую очередь. По его мнению, у власти нет единой стратегии – как реагировать на подобные вызовы со стороны оппозиционных акторов.

«Нестандартное решение штаба Навального поставило власти в крайне неудобное положение, – констатировал правозащитник. – На мой взгляд, это был очень грамотный ход. С одной стороны, он продемонстрировал полную неспособность власти адекватно реагировать на такие вызовы. С другой – дал возможность в очередной раз вволю посмеяться над властью».

Как подчеркнул Бахмин, акция показала, что протестующие не собираются сдаваться, что их воля не сломлена и что им следует и дальше использовать различные креативные форматы для взаимодействия с властями – хотя бы в одностороннем порядке.

Политолог Федор Крашенинников подчеркнул, что с самого начала считал замысел акции конструктивным. И все смогли убедиться, что организаторы флешмоба оказались полностью правы, убежден эксперт.

«Они придумали акцию, которая максимально возмутила и привела в (состояние) истерики власть, – уточняет Крашенинников. – Значит, это был изначально верно задуманный и хорошо осуществленный ход. Думаю, команда Навального достаточно хорошо изучила власть, чтобы, придумывая свои акции, всякий раз попадать в точку. Это был полезный опыт, и он, несомненно, пригодится в будущем».

Штаб Навального очень хорошо чувствует нерв современной России и умеет бить прямо в цель, утверждает политолог: «Путинская власть во многом держится на мифологии о монолитности российского общества, которое целиком поддерживает президента. Поэтому, когда простые люди по собственной воле участвуют в акции солидарности с Навальным, они разрушают главный миф системы. Пропаганда в последние дни усиленно твердила, что все, кто против Путина, – шпионы НАТО и иностранные агенты. Теперь кое-кто, волей-неволей, наверняка задумается, действительно ли это так, или ему нагло врут по телевизору».

Главный смысл акции – в консолидации людей, несогласных с режимом, подчеркнул Крашенинников. «Она вовлекает простых людей в политику и не требует от них каких-то больших усилий. Это – то, чего власть боится больше всего. Она боится, что люди, недовольные Путиным, увидят, как их на самом деле много», – считает аналитик.

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