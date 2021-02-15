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На сессии Совета ООН по правам человека представят два доклада по Беларуси

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  • 15.02.2021, 16:59
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На сессии Совета ООН по правам человека представят два доклада по Беларуси

Она пройдет с 22 февраля по 23 марта в Женеве.

25 февраля запланировано рассмотрение доклада верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет о положение в области прав человека в Беларуси. «В своей резолюции 45/1 Совет по правам человека просил верховного комиссара представить всеобъемлющий письменный доклад о положении в области прав человека в Беларуси в преддверии, во время и после президентских выборов 2020 года в рамках расширенного интерактивного диалога на 46-й сессии. Совет рассмотрит доклад верховного комиссара», — говорится в аннотации в повестке дня сессии, сообщает сайт naviny.by.

Текст доклада верховного комиссара пока не опубликован.

4 декабря 2020 года в СПЧ ООН прошло обсуждение ситуации в Беларуси, на котором Бачелет выступила с устным докладом. Она отметила, что ситуация с правами человека в стране только ухудшилась.

«Правительство должно прекратить нарушения прав человека», — заявила верховный комиссар. Она призвала «немедленно освободить всех, кто был незаконно задержан за реализацию своего права на свободу мирных собраний, создать благоприятную среду для работы адвокатов, правозащитников, журналистов, а также обеспечить соблюдение права граждан на свободу слова и собраний, обеспечить независимое и открытое расследование всех случаев пыток и жестокого обращения».

15 марта на 46-й сессии СПЧ также будет представлен доклад рабочей группы по третьему раунду Универсального периодического обзора, который Беларусь проходила в 2020 году.

В документе обобщены сведения, предоставленные Беларусью в национальном докладе, а также рекомендации других стран, сделанные во время рассмотрения национального доклада Беларуси 2 ноября. По итогам третьего раунда УПО страна получила 266 рекомендаций.

Согласно процедуре страна должна сформировать свою позицию по сделанным рекомендациям — какие из них принимает к исполнению, какие нет. Правительство может отказаться от выполнения рекомендаций, не объясняя причины отказа.

По итогам второго цикла УПО в 2015 году Беларусь приняла к реализации 152 из 259 рекомендаций.

В ходе третьего цикла УПО Беларуси, в частности, рекомендовано ратифицировать международные договоры по правам человека, участником которых она все еще не является, в том числе второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, который предусматривает отмену смертной казни.

Стране предложено присоединиться к конвенции о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей, конвенции о защите всех лиц от насильственных исчезновений, факультативному протоколу к конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, а также подписать и ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда, ратифицировать Стамбульскую конвенцию и ввести уголовную ответственность за бытовое насилие.

Минску также рекомендовано сотрудничать с тематическими процедурами Совета ООН по правам человека, в том числе со спецдокладчиком по ситуации в Беларуси, а также выполнить все рекомендации, которые содержатся в докладе, подготовленном в рамках Московского механизма ОБСЕ.

Одна из рекомендаций от австрийской делегации: процесс конституционной реформы должен охватывать все заинтересованные стороны и гарантировать поощрение и защиту всех прав человека и основных свобод.

Беларуси также было рекомендовано предпринять «серьезные усилия для улучшения положения в области прав человека в стране», прекратить «все акты запугивания и репрессий в отношении своего собственного населения и начать транспарентный, инклюзивный диалог с оппозицией».

Среди других рекомендаций — принятие законодательства по запрету любых форм дискриминации, разработка законодательной базы для решения экологических проблем, включая изменение климата, принятие мер для предотвращения пыток и жестокого обращения, а также проведение беспристрастного и независимого расследования всех сообщений о пытках и жестоком обращении.

Универсальный периодический обзор — это механизм Совета ООН по правам человека, в рамках которого проводятся регулярные обзоры выполнения 193 государствами — членами ООН обязательств и обязанностей в области прав человека. Каждая страна проходит УПО раз в четыре года. «УПО дает возможность каждому государству заявить о предпринятых действиях в целях улучшения ситуации в области прав человека, а также выполнения своих обязательств в области прав человека. Благодаря УПО происходит обмен примерами наилучшей практики в области прав человека по всему миру. В настоящее время не существует других аналогичных универсальных механизмов», — отмечается на сайте Совета по правам человека.

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