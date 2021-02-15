закрыть
15 февраля 2021, понедельник, 18:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Минчане оставляют на зданиях граффити в память о Романе Бондаренко

2
  • 15.02.2021, 17:08
  • 2,722
Минчане оставляют на зданиях граффити в память о Романе Бондаренко
Роман Бондаренко

Фотофакт.

В Минске на некоторых зданиях люди оставляют граффити в память о Герое Беларуси Романе Бондаренко. Об этом сообщает телеграм-канал «Хартии-97».

Напомним, что Романа Бондаренко вечером 11 ноября жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД.

Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался.

Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бесспорный факт
Бесспорный факт Наталья Радина
Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип