Минчане оставляют на зданиях граффити в память о Романе Бондаренко 2 15.02.2021, 17:08

2,722

Роман Бондаренко

Фотофакт.

В Минске на некоторых зданиях люди оставляют граффити в память о Герое Беларуси Романе Бондаренко. Об этом сообщает телеграм-канал «Хартии-97».

Напомним, что Романа Бондаренко вечером 11 ноября жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД.

Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался.

Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».