Минчане оставляют на зданиях граффити в память о Романе Бондаренко

Минчане оставляют на зданиях граффити в память о Романе Бондаренко2
- 15.02.2021, 17:08
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Фотофакт.
В Минске на некоторых зданиях люди оставляют граффити в память о Герое Беларуси Романе Бондаренко. Об этом сообщает телеграм-канал «Хартии-97».
Напомним, что Романа Бондаренко вечером 11 ноября жестоко избили во дворе собственного дома. Позже стало известно, что его доставили в Центральное РУВД.
Уже после полуночи Романа в коме привезли в реанимацию больницы скорой помощи. Вечером 12 ноября Роман скончался.
Ему был 31 год, он был единственным сыном у родителей.