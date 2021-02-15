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Эксперты ВОЗ обнаружили в китайском Ухане более десятка мутаций коронавируса

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  • 15.02.2021, 17:13
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Эксперты ВОЗ обнаружили в китайском Ухане более десятка мутаций коронавируса

Ряд из этих штаммов начали распространяться на местных рынках, а другие вовсе не имеют отношения к ним.

В Китае обнаружены признаки более раннего распространения Covid-19, чем заявляли власти КНР. Об этом заявил глава экспертной группы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), изучающей происхождение коронавирусной инфекции в Китае, специалист по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности Питер Бен Эмбарек, сообщает CNN (перевод — lenta.ua).

По его словам, есть предположения о том, что в декабре 2019 года в Ухане, где впервые зафиксировали вспышку нового коронавируса , как минимум тысяча человек заразилась 13 разными штаммами этого вируса.

Эксперт убежден, что ряд из этих штаммов начали распространяться на местных рынках, а другие вовсе не имеют отношения к ним.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для расследования происхождения нового коронавируса в январе.

Впервые вспышка Covid-19 зафиксирована в конце 2019 года в китайском Ухане. Уже в начале марта 2020 года ВОЗ объявила эпидемию коронавируса пандемией.

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