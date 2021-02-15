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Греция и Албания обратились в Гаагу по поводу спора о территориальных водах

  • 15.02.2021, 17:28
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Греция и Албания обратились в Гаагу по поводу спора о территориальных водах
фото: Freeartist

Греческая морская зона пересекается с албанской.

Албания и Греция передают в Международный суд ООН в Гааге вопрос о зонах морской юрисдикции, сообщает «Балканський оглядач».

К такому шагу стороны вынуждены прибегать после того, как Греция решила, ссылаясь на международное морское право, расширить свои территориальные воды в Ионическом море в два раза - с 6 до 12 морских миль.

Соответствующий законопроект министерства иностранных дел Греции получил абсолютное большинство во время голосования в парламенте. За него голосовали представители как большинства, так и оппозиции.

Правительство назвал этот законопроект историческим, поскольку парламенту удалось мирным путем увеличить территорию, принадлежащую Греции.

Греческий шаг еще на этапе подготовки законодательного урегулирования вызвал критику в Албании. Причина спора - в Ионическом море, буквально у албанского континентального побережья, находятся греческие острова - Корфу (Керкира), а также небольшие Эрикуса, Отон и другие.

Согласно новому греческому закону о 12 милях, греческая морская зона вокруг этих островов пересекается с соответствующей албанской морской зоной.

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