Греция и Албания обратились в Гаагу по поводу спора о территориальных водах
- 15.02.2021, 17:28
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Греческая морская зона пересекается с албанской.
Албания и Греция передают в Международный суд ООН в Гааге вопрос о зонах морской юрисдикции, сообщает «Балканський оглядач».
К такому шагу стороны вынуждены прибегать после того, как Греция решила, ссылаясь на международное морское право, расширить свои территориальные воды в Ионическом море в два раза - с 6 до 12 морских миль.
Соответствующий законопроект министерства иностранных дел Греции получил абсолютное большинство во время голосования в парламенте. За него голосовали представители как большинства, так и оппозиции.
Правительство назвал этот законопроект историческим, поскольку парламенту удалось мирным путем увеличить территорию, принадлежащую Греции.
Греческий шаг еще на этапе подготовки законодательного урегулирования вызвал критику в Албании. Причина спора - в Ионическом море, буквально у албанского континентального побережья, находятся греческие острова - Корфу (Керкира), а также небольшие Эрикуса, Отон и другие.
Согласно новому греческому закону о 12 милях, греческая морская зона вокруг этих островов пересекается с соответствующей албанской морской зоной.