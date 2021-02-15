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«Пустые полки, нет даже творога!»

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  • 15.02.2021, 17:25
  • 8,765
«Пустые полки, нет даже творога!»

Что происходит с магазинами Bigzz?

Читатели Onliner сообщают, что в магазине Bigzz на проспекте Дзержинского, 3 покупателей встречают полупустые полки. Привычного ассортимента нет и в помине. Это продолжается вот уже которую неделю, но пока не очень понятно, с чем связано. Ходят слухи, что магазин уже продали, но в самой компании информацию не подтверждают. Читатели сообщают, что такая ситуация не только в супермаркете на Дзержинского, но и в других магазинах.

— Была на прошлой неделе в Bigzz и очень удивилась: полки полупустые, ассортимент в разы уменьшился, — рассказала читательница Дарья. — Не было даже творога! Происходит что-то непонятное. В магазине ходят слухи, что его купила сеть «Соседи».

Журналисты сходили на разведку в Bigzz на Дзержинского — действительно, ассортимент в магазине выглядит печально. Если на входе все еще более-менее, то внутри совсем грустно.

Молочный отдел выглядит словно призрак. Сливки, молоко, сметана, соусы, творог — исчезло все.

Шаром покати и в замороженных продуктах, печально пусто также в разделе рыбных деликатесов и в салатах. Полупусто в морепродуктах.

Немного радует глаз колбасный ряд, напоминая о былом изобилии, но снова печалит отдел со сладостями и алкоголем, где на полках сиротливо стоят единичные товары.

— Ходят у нас слухи, что продали магазин, мол, «Евроопт» будет здесь, — отвечают продавцы. — Говорят, что вроде как коллективу разрешат остаться, кто захочет.

Правда, эту информацию журналистам в компании «Евроторг» не подтвердили.

Официально

В отделе маркетинга самого магазина пока комментарии не дают, отправляют к руководству, которое будет на работе только завтра. В приемной компании «Баниар», которая владеет сетью Bigzz, также ситуацию не комментируют и направляют в юридический отдел.

— В настоящий момент мы не располагаем информацией о продаже магазина. У нас действительно есть проблемы с поставщиками, которые мы пытаемся решить, — ответили в юридическом отделе торговой сети Bigzz. Что касается сроков, когда будут налажены поставки, пока точной информации нет.

— Мы очень переживаем сами и делаем все возможное, чтобы ситуация наладилась, — говорят в компании.

Первый гипермаркет Bigzz торжественно открылся 17 марта 2005 года. Как значится на сайте компании, это был первый белорусский гипермаркет, «с которым пришел новый формат торговли». Компания отмечает, что с появлением Bigzz в торговлю пришли выпечка собственного производства, самообслуживание, акции, программа лояльности, большие площади и широкий ассортимент. Сейчас в сеть Bigzz входит четыре супермаркета и один гипермаркет.

Минчане сообщают о том, что аналогичная история с пустыми полками — в супермаркете Bigzz в торговом центре Palazzo на Тимирязева.

— Такая же ситуация наблюдается на точке в ТРЦ Palazzo уже третью неделю, — пишут они и присылают фото.

Кроме этого, читатели сообщают о пустых полках в гипермаркете Bigzz в торговом центре «Экспобел», а также в супермаркете на Логойском тракте.

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