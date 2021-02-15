Ученые нашли вероятного «предка» Стоунхенджа 15.02.2021, 18:02

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Некоторые камни взяли от более раннего мегалитического комплекса.

Ученые из Великобритании выяснили, что некоторые камни, которые использовались при строительстве Стоунхенджа, были взяты из другого, более раннее, мегалитического комплекса. Ключевые элементы связывают Стоунхендж с кругом Ваун-Маун на холмах Пресли, сообщает Naked science.

Стоунхендж располагается в центре самого плотного комплекса памятников неолита и бронзового века в Англии. Он состоит из нескольких видов камней: валунов песчаника и привезенных за несколько десятков километров так называемых голубых (чужеродных) камней. Ранее было установлено, что эти камни добыли в рудниках на расстоянии 230 километров от Эймсбери.

Теперь же ученые выяснили, что есть ключевые элементы, которые связывают Стоунхенджы с Ваун-Маун – более ранним мегалитическим кругом. Оно относится к 3400-3200 годам до нашей эры и считается старейшим в стране. Диаметр круга составлял 110 метров, то есть, он был третьим по величине каменным кругом в Англии.

Но все, что осталось от Ваун-Маун – это четыре менгира (вертикальных камня), два из которых упали. Ученые считают, что камни из этого памятника использовались при строительстве части Стоунхенджа, который построили примерно через 400 лет после Ваун-Маун.

Исследователи установили, что некоторые из монолитов Стоунхенджа принадлежат к тому же типу камней, что и камни Ваун-Маун, а один из монолитов имеет необычное поперечное сечение, которое соответствует отметине на земле, оставленной в Ваун-Маун. К тому же есть свидетельства того, что строители Стоунхенджа просто скопировали черты более раннего Ваун-Маун — например, местоположение относительно летнего солнцестояния.

Земляной ров вокруг Стоунхенджа равен диаметру Ваун-Маун. Ученые считают, что его строители при миграции на другое место жительства просто «взяли с собой самое необходимое» - мегалиты для строительства нового памятника.

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