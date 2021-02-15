закрыть
15 февраля 2021, понедельник, 18:58
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Сеть магазинов «Бигз» — банкрот

1
  • 15.02.2021, 18:43
  • 1,607
Сеть магазинов «Бигз» — банкрот
фото: nn.by

Между собой сеть поделят «Соседи» и «Евроопт».

Дни торговой сети «Бигз» (компания «Баниар») сочтены. Источники в бизнес-кругах сообщили «Нашей Ниве», что сеть закрывается.

«В истории с «Бигзом» нет политики. Банальное банкротство из-за долгов, аренды и общей неэффективности», — сказали источники из сферы торговли.

В сеть «Бигз» до недавнего времени входили семь объектов. Это гипермаркет на «Экспобеле» (первый гипермаркет Беларуси, открытый в 2005 году), супермаркет в торговом центре Palazzo, круглосуточные магазины на Логойском тракте, проспектах Дзержинского и Машерова, улице Кальварийской, а также мини-маркет на улице Жудро.

Магазины на Машерова и Жудро уже закрыты, в других, которые пока открыты, покупатели видят полупустые полки и остатки товара.

Участники рынка полагают, что несколько магазинов заберут себе «Соседи», остальные отойдут «Евроопту». Гипермаркет же «подвис» и пока не нашел покупателя.

Также неясно, что будет с долгами.

«У «Бигза» была существенная ошибка в позиционировании, что важно для ритейла. Они себя никак не позиционировали — не понятно было, дешевые они или дорогие, что уникального продают. Вот народ к ним и не пошел», — считает один из аналитиков в торговле.

Владельцами компании считались Наталья Лукомская (30%), Алевтина Лукомская (23%) и Борис Лукомский (10%). Кто-то из них сейчас за границей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Бесспорный факт
Бесспорный факт Наталья Радина
Последний тараканий забег
Последний тараканий забег Ирина Халип
Румасы vs балабы
Румасы vs балабы Андрей Санников
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка
Одинокому фокуснику срочно требуется массовка Владимир Халип