Сеть магазинов «Бигз» — банкрот 1 15.02.2021, 18:43

1,607

фото: nn.by

Между собой сеть поделят «Соседи» и «Евроопт».

Дни торговой сети «Бигз» (компания «Баниар») сочтены. Источники в бизнес-кругах сообщили «Нашей Ниве», что сеть закрывается.

«В истории с «Бигзом» нет политики. Банальное банкротство из-за долгов, аренды и общей неэффективности», — сказали источники из сферы торговли.

В сеть «Бигз» до недавнего времени входили семь объектов. Это гипермаркет на «Экспобеле» (первый гипермаркет Беларуси, открытый в 2005 году), супермаркет в торговом центре Palazzo, круглосуточные магазины на Логойском тракте, проспектах Дзержинского и Машерова, улице Кальварийской, а также мини-маркет на улице Жудро.

Магазины на Машерова и Жудро уже закрыты, в других, которые пока открыты, покупатели видят полупустые полки и остатки товара.

Участники рынка полагают, что несколько магазинов заберут себе «Соседи», остальные отойдут «Евроопту». Гипермаркет же «подвис» и пока не нашел покупателя.

Также неясно, что будет с долгами.

«У «Бигза» была существенная ошибка в позиционировании, что важно для ритейла. Они себя никак не позиционировали — не понятно было, дешевые они или дорогие, что уникального продают. Вот народ к ним и не пошел», — считает один из аналитиков в торговле.

Владельцами компании считались Наталья Лукомская (30%), Алевтина Лукомская (23%) и Борис Лукомский (10%). Кто-то из них сейчас за границей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».