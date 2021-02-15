В США отмечается День президентов 3 15.02.2021, 18:51

Это – праздник, посвященный всем, кто занимал высший государственный пост в стране.

В понедельник американцы отмечают День президентов – федеральный праздник в честь всех президентов США, передает «Голос Америки».

Праздник отмечается в третий понедельник февраля – месяца, когда родились два самых выдающихся лидера страны: ее первый президент Джордж Вашингтон и Авраам Линкольн, руководивший страной во время гражданской войны.

У некоторых американцев, в том числе у федеральных служащих и сотрудников банков, в этот день выходной, но для многих это – рабочий день.

Поскольку День президентов приходится на середину зимы, традиционные для летних праздников барбекю и пикники в это время неактуальны. Многие компании по случаю праздника предлагают скидки на автомобили и потребительские товары.

В этом году бостонский аукционный дом RR Auction приурочил к празднику аукцион памятных вещей американских президентов.

На онлайн-аукционе выставлено около 300 артефактов, в том числе малиновый гарвардский свитер Джона Ф. Кеннеди, прядь волос Вашингтона и фотография Линкольна с автографом.

На аукционе также представлены документы многих президентов, в том числе Джона Куинси Адамса, Джеймса Мэдисона и Улисса С. Гранта.

Истоки праздника

День президентов начался с ежегодного празднования дня рождения Вашингтона 22 февраля.

Конгресс официально объявил этот день федеральным праздником в 1968 году, перенеся празднование на третий понедельник февраля, чтобы получились трехдневные выходные.

В то время некоторые утверждали, что праздник должен включать и празднование дня рождения Линкольна, который приходится на 12 февраля, и предлагали переименовать его в Президентский день.

Законодатели отвергли эту идею, и праздник до сих пор официально называют Днем рождения Вашингтона. Однако сегодня он широко известен как День президентов и рассматривается большинством населения как праздник в честь всех президентов США.

46-й президент

Когда 20 января состоялась инаугурация Джо Байдена; он стал 46-м президентом страны.

При этом Байден – 15-й президент, ранее занимавший должность вице-президента. Из них восемь заняли пост президента из-за смерти президента, а один – Джеральд Форд – вступил в должность после отставки президента Ричарда Никсона.

Байден, входивший в состав администрации в период президентства Барака Обамы, является вторым вице-президентом, который выиграл президентские выборы после перерыва в один срок. Ранее это сделал Никсон, который занимал пост вице-президента при президенте Дуайте Эйзенхауэре с 1953 по 1961 год, но президентом стал лишь в 1968 году.

Байден, также проработавший 36 лет в Сенате, стал 26-м президентом, который служил в Конгрессе. Президентами стали семнадцать бывших сенаторов, включая Байдена, но только три сенатора перешли непосредственно из Сената в Белый дом: Уоррен Дж. Хардинг, Кеннеди и Обама.

Байден – второй президент-католик после Кеннеди. Все остальные президенты были протестантами. Ни один из президентов не был евреем или мусульманином, и, хотя никто из них публично не признавал себя атеистом, некоторые считали агностиками или атеистами Томаса Джефферсона, Линкольна и Уильяма Говарда Тафта.

Байден также стал самым пожилым президентом: на момент вступления в должность ему исполнилось 78 лет. Ранее этот рекорд принадлежал его предшественнику Дональду Трампу, который стал президентом в 2017 году в возрасте 70 лет.

Самый молодой американский лидер Теодор Рузвельт стал президентом в 42 года; когда в Белый дом пришел Джон Кеннеди, ему было 43.

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