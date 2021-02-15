Минские пенсионеры провели акцию протеста 15.02.2021, 19:00

Видеофакт.

В столице продолжаются акции протеста.

Пенсионеры Минска не сдаются и продолжают гулять по городу с национальной символикой.

Видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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