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Фронтмена группы РСП осудили на 15 суток

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  • 15.02.2021, 19:50
Фронтмена группы РСП осудили на 15 суток
Павел Городницкий
фото: из архива Еврорадио

Сегодня проходят суды над задержанными на концерте под Смолевичами.

15 февраля в судах нескольких городов Минской области проходят суды над задержанными в субботу на концерте "Разбитого сердца пацана" на турбазе под Смолевичами. Тогда милиция схватила почти 70 человек. По её версии, было прекращено "несанкционированное массовое мероприятие с использованием бчб-символики", передает euroradio.fm.

Фронтмена РСП Павла Городницкого судили в Логойске. Он получил 15 суток административного ареста за "нарушение порядка организации и проведения массовых мероприятий". Как сообщает Телеграм-канал @by_culture, басист РСП Андрей Осипчик также получил 15 суток ареста. Ещё двоих участников группы, Дениса Тарасенко и Александра Ковалёва, будут судить во вторник.

Певица Валерия Суровицкая (Lear) также получила 15 суток. Менеджера РСП Анастасию Доль оштрафовали на 870 рублей.

Доль рассказала nn.by, что когда в помещение ворвались около 30 омоновцев и других милиционеров, в "первые минуты зрители и артисты думали, что происходит шоу от "РСП", какая-то театральная постановка, которая скоро закончится". Вскоре стало понятно, что все это по-настоящему и они попали за решётку.

Жанна Прокопенко и Дарья Алексеева получили по 15 суток ареста. Юлия Михайлова и Юлия Анисеня оштрафованы на 870 рублей каждая.

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