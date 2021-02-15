The Times: Россия могла «дать добро» на военный переворот в Мьянме 6 15.02.2021, 20:06

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Мин Аунг Хлайн и Сергей Шойгу

Фото: Министерство обороны РФ

За несколько дней до начала переворота Мьянму посетил министр обороны РФ.

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу мог «дать добро» на военный переворот в Мьянме во время своего последнего визита — об этом пишет The Times (перевод - nv.ua).

По информации газеты, за несколько дней до начала переворота Шойгу посетил Мьянму, где его принимал главнокомандующий армии Мин Аунг Хлайн, который позже захватил власть в стране.

В политических и бизнес-кругах Мьянмы говорят, что во время встречи Сергей Шойгу якобы одобрил идею переворота. Известно, что стороны заключили договор о поставке в Мьянму российского оружия — ЗРК Панцирь-С1, комплексов с беспилотниками Орлан-10Е и радиолокационных станций. После этого генерал Мин Аунг Хлайн назвал Россию «верным другом», который «всегда поддерживал Мьянму в тяжелые времена».

Запад запретил продажу оружия армии Мьянмы, поэтому она покупает его у России. Мин Аунг Хлайн по меньшей мере восемь раз встречался с Шойгу, из них шесть — в Москве. По информации Стокгольмского института исследования мира, в течение последних десяти лет Мьянма потратила 2,4 млрд долларов на оружие, преимущественно купленное у Китая, из них 800 млн долларов на российское оружие.

В Юго-Восточной Азии считают, что свою роль в военном перевороте мог сыграть Китай. При этом, как сообщает The Times, отношения между военными Мьянмы и Пекином обострились из-за недовольства качеством китайской военной техники и тем, что вооружение используют «этнические инсургенты Мьянмы».

1 февраля 2021 года вооруженные силы Мьянмы ввели чрезвычайное положение сроком на год и сместили руководство страны. Военные задержали президента Вин Мьина и лидера правящей партии Аун Сан Су Чжи, которая по совместительству занимает пост государственного советника.

В ходе военного переворота временным президентом Мьянмы был назначен командующий вооруженными силами старший генерал Мин Аунг Хлайн.

75-летней Аун Сан Су Чжи было официально предъявлено обвинение в правонарушении, связанном с незаконным импортом портативных радиостанций, и суд вынес решение о двухнедельном предварительном аресте.

Необычное обвинение было выдвинуто и президенту Вин Мьину, который проводил встречи с избирателями во время предвыборной кампании в разгар пандемии COVID-19. По словам военных властей, он нарушил закон о ликвидации чрезвычайных ситуаций.

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