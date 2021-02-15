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Сотрудник ФСБ Кудрявцев купил квартиру после отравления Навального

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  • 15.02.2021, 20:16
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Сотрудник ФСБ Кудрявцев купил квартиру после отравления Навального
Скриншот из видео: Навальный LIVE / Youtube.com

Именно с Кудрявцевым российский оппозиционер беседовал о своем отравлении.

Сотрудник ФСБ Константин Кудрявцев, который, согласно данным расследования группы Bellingcat, принимал участие в покушении на Алексея Навального, приобрёл квартиру в Москве на улице Суздальская за 7 миллионов рублей менее, чем через два месяца после этого события, передает svoboda.org.

Договор купли-продажи опубликован в понедельник в фейсбуке на странице юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь. Ранее ей предъявили обвинение в незаконном проникновении в жилище Кудрявцева. Согласно публикации, сведения о квартире сотрудника ФСБ содержаться в материалах уголовного дела, возбуждённого против Соболь.

В Фонде борьбе с коррупцией отметили, что объяснить источник дохода для покупки квартиры заработком членов семьи Кудрявцева невозможно: жена сотрудника ФСБ не работала последние 16 лет, а его тёща является пенсионером. Исходя из этого в ФБК делают вывод, что жильё приобрёл сам Кудрявцев. "Наше предположение о том, что квартира куплена на деньги, полученные за попытку убийства Навального, получило новое подтверждение", - резюмируют в фонде.

В декабре прошлого года Алексей Навальный обнародовал в интернете запись своей беседы с человеком, которого Bellingcat идентифицировала как сотрудника ФСБ России Константина Кудрявцева. Из его разговора с Навальным следует, что оппозиционер был отравлен летом 2020 года года сотрудниками российской спецслужбы. Также Кудрявцев рассказал, что отравляющее вещество было нанесено на нижнее бельё оппозиционера, которое находилось в номере томской гостиницы, где Навальный остановился.

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