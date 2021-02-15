Партизаны Дзержинска вышли на традиционную акцию протеста 15.02.2021, 20:28

иллюстрационное Фото: charter97.org

Фотофакт.

В Беларуси продолжаются локальные акции протеста.

Партизаны Дзержинска (Койданово) проводят акции каждый день и готовятся к общему национальному маршу страны.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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