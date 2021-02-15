Партизаны Дзержинска вышли на традиционную акцию протеста
иллюстрационное Фото: charter97.org
Фотофакт.
В Беларуси продолжаются локальные акции протеста.
Партизаны Дзержинска (Койданово) проводят акции каждый день и готовятся к общему национальному маршу страны.
Фото опубликовал телеграм-канал
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