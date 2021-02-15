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Во вторник в Беларуси ожидается до -26 градусов

  • 15.02.2021, 20:53
Во вторник в Беларуси ожидается до -26 градусов

Будет облачно с прояснениями.

Гололедица и без существенных осадков ожидается в Беларуси 16 февраля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Лишь днем по северо-востоку пройдет небольшой кратковременный снег. Ночью и утром местами возможен туман. На отдельных участках дорог ожидается гололедица. Ветер прогнозируется переменных направлений 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит 17-23 градуса мороза, при прояснениях - минус 24-26, в западных районах - минус 12-16. Днем будет 5-10 градусов ниже нуля, по востоку - минус 11-14.

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