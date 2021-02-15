ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca от коронавируса
- 15.02.2021, 21:05
Вакцина включена в список для экстренного использования.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала два варианта вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного применения. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ВОЗ, передает zn.ua.
«ВОЗ сегодня включила в список для экстренного использования два варианта вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета», — говорится в сообщении.
Подчеркивается, что это решение «дает зеленый свет для применения этих вакцин в глобальном масштабе посредством международного механизма доступа к вакцинам COVAX».