ВОЗ одобрила вакцину AstraZeneca от коронавируса 15.02.2021, 21:05

фото: reuters

Вакцина включена в список для экстренного использования.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала два варианта вакцины от коронавируса британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного применения. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба ВОЗ, передает zn.ua.

«ВОЗ сегодня включила в список для экстренного использования два варианта вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что это решение «дает зеленый свет для применения этих вакцин в глобальном масштабе посредством международного механизма доступа к вакцинам COVAX».

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