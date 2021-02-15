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Жители Заводского района поддержали политзаключенных

  • 15.02.2021, 21:44
Жители Заводского района поддержали политзаключенных
иллюстрационное Фото

Каждый политзаключенный — герой.

В Беларуси продолжаются акции солидарности.

Жители Заводского района твёрдо знают, что каждый политзаключенный — герой, а свобода уже близко.

Фото опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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