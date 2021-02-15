«Когда строили дом, над нами смеялись» 15.02.2021, 22:37

фото: tut.by

Горожане переехали в деревню и показывают, как там хорошо.

Пригород столицы постепенно становится престижным местом жительства. Олеся и Дмитрий из Новополоцка обзавелись домом в деревне, завели хозяйство и теперь мечтают принимать туристов, чтобы показать: белорусская деревня — это круто, интересно и красиво.

Олеся и Дмитрий работают на «Нафтане», им немного за 40, воспитывают 18-летнего сына Егора. Три года назад они переехали в деревню Азино, пишет tut.by.

— Что за химическая реакция стала происходить у нас в головах, непонятно. Ведь еще лет 10 назад я бы и подумать не могла, что захочу уехать из города, — вспоминает Олеся. — Все же детские воспоминания о каникулах у бабушки напоминали, что деревня — это большой труд и никакого комфорта.

Фото tut.by предоставили Олеся и Дмитрий

Тем не менее шесть лет назад супруги купили дом в 15 километрах от Новополоцка — на расстоянии, удобном, чтобы добираться до работы. Выбор деревни во многом определился и местом ее расположения — на берегу озера, с лесом, с инфраструктурой.

Из старого дома в 55 «квадратов» сделали новый на 140 метров

Дом, который купили супруги, изначально был кирпичный и одноэтажный. Площадь — 55 квадратных метров.

— Раньше там жили люди. Но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что стены сквозят, из-под пола тянет — качество сильно оставляло желать лучшего, — рассказывает Олеся. — Да и площадь для семьи была маленькая. Поняли, что для жизни дом не подходит — мы ведь хотели не дачу, а дом. Поэтому почти полностью разрушили его и построили заново.

фото: tut.by

В итоге от старого дома оставили только фундамент и стены. Второй этаж построили из газосиликатных блоков, а перекрытия сделали деревянные. Стены и потолок под крышей утеплили «десяткой». Новый дом вышел на 140 «квадратов».

— Сначала над нами смеялись. Мол, мы купили нормальный дом и разрушили его. Стали достраивать второй этаж — над нами снова смеялись — кому-то форма нашего дома напоминала детский рисунок ракеты. Теперь, когда дом готов, к нам относятся с уважением.

фото: tut.by

Дом возвели за три года, почти все работы делал Дмитрий. Помогали и сын со свекром. Чтобы закончить работы быстрее, на стройку ездили и перед работой, и по вечерам, и в отпуск.

Для комфортной жизни супруги сделали котельную с паровым отоплением и местную канализацию. Водоснабжение в деревне центральное, электричество имеется. Газ — только за четыре километра от деревни, и тянуть его никто не собирается.

— У нас теплые водяные полы, 800-литровый накопитель. Котел на дровах, твердотопливный. Он пиролизный, позволяет получить максимальное КПД из дров, обеспечивает их длительное горение.

фото: tut.by

Занялись супруги и благоустройством за пределами участка. Отремонтировали дорогу, по которой раньше к дому в межсезонье даже нельзя было подъехать.

— Собирали по знакомым бой кирпича, плитки, шифера, сами мостили дорогу. Часть соседей крутили пальцем у виска, а некоторые выходили помогать. Сейчас к нам спокойно подъезжает даже такси.

Уроки экономии

Во время стройки и ремонта семья старалась сэкономить как можно больше. Также Дмитрий вел учет финансов: в ежедневнике записывал каждую трату и указывал курс доллара.

Так, к примеру, около трех с половиной тысяч долларов у них ушло на систему отопления (котел «Атмос», бак-накопитель тепла, трубы в «теплых полах», батареи на втором этаже и обвязка котельной).

На сезон в среднем нужно около пяти кубов дров. Хотя их количество зависит от зимы.

— Мы живем за Двиной, это север Беларуси. И мы топимся, начиная с сентября. И в мае еще подтапливаемся — отопительный сезон у нас очень длинный.

фото: tut.by

Чуть больше двух тысяч долларов супруги потратили на гостевой домик. Строили своими силами, строителей привлекали, только чтобы вывести углы стен.

— Окна и двери там пока стоят строительные, временные. И отделки еще нет, — уточняет Дмитрий.

фото: tut.by

Хозпостройки возводили в основном из бэушных материалов, которые остались после того, как разобрали старый дом. На этом тоже удалось хорошо сэкономить.

— Не поверите, свекор из старых досок доставал гвозди и выравнивал их, — рассказывает Олеся. — И гвозди, и доски шли в дело!

Также супруги поделились ежемесячными тратами. На электричество уходит 100 рублей, на воду и вывоз мусора — 10 рублей. Плюс — «Зала» и мобильная связь.

«Собираем предметы старины, чтобы в доме была душа»

Помимо стройки супруги успевают вести и немалое хозяйство. Посадили сад-огород, завели кроликов породы белый паннон, породистых кур, а также калифорнийских червей.

фото: tut.by

— Черви делают биогумус — получается удобренная земля, которую можно вносить в растения, — поясняет Олеся. — Хранятся черви в особых емкостях, на зиму закапываем их в землю, чтобы они не замерзли. По весне открываем, начинаем сбрасывать им траву от газона, остатки еды — они перерабатывают все.

Но особое внимание супруги уделяют обустройству дома: стараются сделать интерьер живым и аутентичным.

— Чтобы в доме была душа, собираем предметы старины, которые остались по наследству или кто-то из друзей их просто отдает.

фото: tut.by

Супругам уже удалось собрать гарнец, лубку, валак и качалу, коловарот, безмен, патефон, ночевки и секач, столярный и плотницкий инструменты и много чего еще. Все предметы старины по возрасту разные, есть те, которым более ста лет.

Мечты показать белорусскую деревню

Супруги говорят: многие люди считают, что деревня — это глушь, где нет никакого общения.

— Но на самом деле это не так. И мы решили построить гостевой домик, чтобы сдавать его тем, кто хотел бы увидеть, как живет настоящая белорусская деревня. Не те пляски с бубнами и битье посуды на шумных свадьбах и корпоративах в агроусадьбах. А обычная жизнь, такая, как она есть на самом деле.

О том, каково здесь, в Азино, Олеся рассказывает в инстаграме. Среди подписчиков — россияне, а также выходцы из бывшего СССР, которые сейчас живут в Нидерландах, Венгрии, Финляндии и других странах. Многие из них сильно удивляются: «А что, правда, можно топиться дровами?», «Вы уехали из города, потому что вам там жить негде было?», «Это правда, что в курятнике так чисто?».

Красота по-белорусски

Деревня, где живут Олеся и Дмитрий, на самом деле красивая и развитая, и здесь уже есть то, что можно предложить туристу.

Во-первых, тут развитая инфрастуктура. В Азино есть магазин, почта, детский сад, остановка автобуса, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт. Раз в неделю организован вывоз мусора.

фото: tut.by

Во-вторых, деревня выглядит презентабельно. Здесь не одна сотня дворов (правда, зимой здесь живут не все), много домов — современные и дорогие. Красивые коттеджи расположены в основном на берегу озера. В глуби деревни дома уже поскромнее.

Ну, и в-третьих, удачное расположение деревни. Она стоит на берегу озера Белое. Оно холодное, чистое, с прозрачной водой, твердым песчаным дном. Местные и жители близлежащих городов очень любят здесь отдыхать. Что неудивительно: тут и лес, и организованный пляж.

фото: tut.by

— В нашей деревне есть человек, который пытается развивать пляжный отдых. Он купил катамараны, отсыпал пристань, сделал туристическую тропу для велосипедистов вдоль всего озера. Причем велодорожка не приносит ему никакой прибыли. Просто он энтузиаст и говорит: «Как вы не понимаете, что так нужно делать?» А еще он обучает серфингу на SUP. Человек увидел красивое озеро и понял, что хочет его развивать.

Олеся и Дмитрий тоже хотят всем показать, что деревня — это не ругательство.

— Люди думают, что на селе живут простачки, беднячки и пьяницы. Но нет. Белорусская деревня — это круто, красиво, интересно. Белорусская деревня живет и жить будет.

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