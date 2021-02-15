Состояние богатейшего россиянина достигло $30 млрд 1 15.02.2021, 22:44

Это рекорд для российского списка Forbes.

Состояние президента «Норникеля» Владимира Потанина достигло $30 млрд, следует из данных рейтинга Forbes Real Time. Это рекорд для российского списка Forbes, передает РБК.

Состояние Потанина увеличилось на фоне роста стоимости акций «Норникеля». По состоянию на 22:10 по Минску 15 февраля они торговались на уровне 26 270 руб. за бумагу, в то время как 1 февраля стоимость акции составила 24 866 руб., а 30 декабря — 23 682 руб.

В первую тройку богатейших россиян по версии Forbes также вошел председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов. По данным издания, бизнесмену и его семье принадлежит $28,5 млрд. На третьем месте находится председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин с состоянием $26 млрд.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».