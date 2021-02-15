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«Саша, ты проиграл. Уходи!»

  • 15.02.2021, 23:12
«Саша, ты проиграл. Уходи!»

Столичная Серебрянка, Новополоцк и Гомель вышли на вечерние акции.

В Беларуси продолжаются акции протеста.

Столичная Серебрянка, Новополоцк и Гомель вышли на акции против режима Лукашенко.

Фото и видео опубликовал телеграм-канал «Хартия-97».

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