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Весна — наша

  • Татьяна Бойко
  • 15.02.2021, 23:25
Весна — наша
фото: tut.by/reuters

В прямом и переносном смысле.

Выйдя в коридор, я увидела молодого милиционера. Не знаю почему я подошла к нему. Возможно, потому что была злая.

Прежде чем спросить, я долго стояла напротив и смотрела ему в глаза. Парень нервничал. И я спокойно спросила его: « Что для вас самое главное в жизни?»

Простой вопрос. И очень легкий.

Ответил, что здоровье близких и родных.

Я посмотрела на его погоны: « А это значит гарантия?»

Смутился. Молчал. А потом вырвалось, сорвался: « Мне стыдно! За погоны стыдно. За всю милицию стыдно. За суды стыдно. Я все слышу. Я людей после судов слышу».

Говорю, если хочешь, чтобы близкие и родные были здоровы, говори правду, если вдруг станешь свидетелем. Дверь лифта открылась и оттуда вышла судья, которая вела наше дело в первый день. Я не сдержалась в пожелании. Судья отшатнулась с совершенно запуганным лицом. И я поняла, почему они сутулые, они уже ходят с грузом на плечах, хоть пока горба и не видно.

Горбатые нормолюди сипатого.

Мне тут рассказали про одного судью, который судил в 2006-ом. Судил несправедливо, а теперь никак не закончит онколечение и просит бывших друзей поговорить с ним, потому что никто не хочет ни в гости прийти, ни позвонить ему.

Я верю в расплату. До седьмых колен и до седьмого неба.

А пока развивайте скорость. Но знайте — догонит.

А мы будем все равно улыбаться. Даже из клеток, в которые вы нас загоняете. Я видела в какое бешенство вас приводит прямой взгляд и спокойная улыбка. Вас разрывает от злобы. И пусть разорвет.

И ещё, я сегодня услышала прекрасную фразу «зима ваша, весна наша».

Подумала, что так и есть. Весна — наша. В прямом и переносном смысле.

Татьяна Бойко, Facebook

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